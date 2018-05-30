Замах на Бабченка: СБУ оприлюднила відео затримання замовника "вбивства"

Служба безпеки України опублікувала відео затримання в Києві організатора "вбивства" російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка.

Нагадаємо, за інформацією глави СБУ ним виявився завербований спецслужбам РФ українець, екс-учасник АТО.

За його словами, кодове ім'я Г. запропонував своєму знайомому учаснику антитерористичної операції на сході України $30000 і передав йому $15000 за безпосереднє виконання злочину, на що той погодився.

Пізніше СБУ заявили, що планувалися 30 вбивств.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про "вбивство" Бабченка у власній квартирі стало відомо 29 травня. Повідомлялося, що в нього стріляли, після чого він нібито помер в кареті "швидкої допомоги". Інформацію "підтвердили" в поліції, яка опублікувала фоторобот передбачуваного вбивці.