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Замах на Бабченка: СБУ оприлюднила відео затримання замовника "вбивства"

10.2тЧитати новину російською

Служба безпеки України опублікувала відео затримання в Києві організатора "вбивства" російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка.

Нагадаємо, за інформацією глави СБУ ним виявився завербований спецслужбам РФ українець, екс-учасник АТО.

За його словами, кодове ім'я Г. запропонував своєму знайомому учаснику антитерористичної операції на сході України $30000 і передав йому $15000 за безпосереднє виконання злочину, на що той погодився.

Пізніше СБУ заявили, що планувалися 30 вбивств.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, про "вбивство" Бабченка у власній квартирі стало відомо 29 травня. Повідомлялося, що в нього стріляли, після чого він нібито помер в кареті "швидкої допомоги". Інформацію "підтвердили" в поліції, яка опублікувала фоторобот передбачуваного вбивці.

Читайте всі новини по темі "Замах на вбивство Аркадія Бабченка" на сайті "Обозреватель".

Тема
Замах на вбивство Аркадія Бабченка
Особа
Аркадій Бабченко
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкт
Служба безпеки України
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