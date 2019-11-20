Закидали камінням: з потягом Київ-Одеса трапилася жорстка НП

У неділю, 17 листопада, у Фастівському районі Київської області вандали закидали камінням швидкісний потяг №763 Київ – Одеса. Внаслідок інциденту було розбито шість бокових склопакетів у чотирьох вагонах.

Про ситуацію вже повідомили правоохоронцям. Про це написала пресслужба "Укрзалізниці".

Під час нападу ніхто не постраждав. Характерно, що недавно аналогічні випадки вже траплялися зі швидкісними потягами харківського, запорізького та криворізького напрямків.

З потягом Київ-Одеса трапилася жорстка НП Укрзалізниця

Загалом від початку року було розбито 76 бокових і одне лобове скло у швидкісних потягах. Сума збитків – більш ніж 350 тисяч гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 6 листопада скасували кілька ранкових рейсів міських електричок. Причиною стали акти вандалізму.

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