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27 вересня • оновлено в 19:15
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"Займався рукоблудством" перед дітьми: у парку Києва затримали збоченця. Відео

13.8т Читати матеріал російською

У Сирецькому парку Києва діти поскаржилися працівникам Муніципальної охорони на чоловіка, який підходив до них та їхніх друзів і займався "рукоблудством".

Інцидент трапився у середу, 25 вересня, приблизно о 16:00, написали на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитись відео, доскрольте до кінця сторінки).

Як написала пресслужба поліції Києва, чоловік оголяв перед неповнолітніми статевий орган. Працівники муніципальної охорони відразу затримали зловмисника та викликали слідчо-оперативну групу і працівників ювенальної превенції.

У парку Києва затримали збоченця

У парку Києва затримали збоченця

У присутності батьків співробітники поліції опитали малолітніх. Правопорушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився чоловік, 1974 року народження, який до цього не притягувався до кримінальної відповідальності.

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Чоловікові оголосили про підозру, вирішуватиметься питання щодо обрання йому запобіжного заходу. За вчинення даного злочину фігуранту загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Мироненко Алеся
Мироненко Алеся
Столько извращенцев развелось, просто жесть. То в сетях, теперь уже на улицы выходят
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Жирнов Влад
Жирнов Влад
истинный укр по лицу видно
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Стратусов Додж
Стратусов Додж
Это не нашего старого обозного Сергия Шматка там поймали? Он тут все про "дрочить" мриет. Гитары за спиной не было?
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