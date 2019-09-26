"Займався рукоблудством" перед дітьми: у парку Києва затримали збоченця. Відео

У Сирецькому парку Києва діти поскаржилися працівникам Муніципальної охорони на чоловіка, який підходив до них та їхніх друзів і займався "рукоблудством".

Інцидент трапився у середу, 25 вересня, приблизно о 16:00, написали на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитись відео, доскрольте до кінця сторінки).

Як написала пресслужба поліції Києва, чоловік оголяв перед неповнолітніми статевий орган. Працівники муніципальної охорони відразу затримали зловмисника та викликали слідчо-оперативну групу і працівників ювенальної превенції.

У парку Києва затримали збоченця

У присутності батьків співробітники поліції опитали малолітніх. Правопорушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився чоловік, 1974 року народження, який до цього не притягувався до кримінальної відповідальності.

Слідчий відділ Шевченківського управління поліції відкрив провадження за ч. 1 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України.

Чоловікові оголосили про підозру, вирішуватиметься питання щодо обрання йому запобіжного заходу. За вчинення даного злочину фігуранту загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У четвер, 19 вересня, у Запоріжжі очевидці спіймали на гарячому 60-річного педофіла, який демонстрував дітям свій статевий орган.

Пізніше у Києві спіймали чоловіка, який у медичних установах оголював статевий орган у присутності неповнолітніх.

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