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13 листопада • оновлено в 21:13
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/ Кримінал

"Захоплення" моста Метро в Києві: суд ухвалив нове рішення щодо "мінера"

1.8т
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Ветеран війни на Донбасі Олексій Белько, який погрожував підірвати міст Метро у Києві, залишиться під вартою.

Як повідомила пресслужба столичної прокуратури, 13 листопада Дніпровський районний суд Києва продовжив чоловікові запобіжний захід на два місяці.

"Підозрюваний перебуває під вартою до 12 січня 2020 року. Нагадаємо, дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, підготовку вибуху, що спричинило тяжкі наслідки) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї) КК України", – йдеться у повідомленні.

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20 вересня суд обрав запобіжний захід із можливістю внесення застави в сумі 288 тисяч гривень, однак заставу так і не внесли.

Олексій Белько

Олексій Белько

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Олексій Белько

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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семенов Александр
семенов Александр
Талоны ему...на усиленное питание,,.(Как Жиглов говорил) Ой пардон, в свободной Украине, же этот фильм запрещен...
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Петров Иван
Петров Иван
Онжедеть!™
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