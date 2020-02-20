Забрав понад 300 тисяч грн: у Києві спіймали чоловіка, який "обчистив" сейф "ПриватБанку"

У Києві затримали підозрюваного у крадіжці понад 300 тисяч гривень із сейфу відділення "ПриватБанку" на вулиці Євгена Коновальця у Печерському районі столиці.

У банку спрацювала сигналізація, тому на місце виїхали правоохоронці. Про це повідомила пресслужба поліції Києва на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

Правоохоронці оглянули місце події, переглянули відео з камер спостереження, а також встановили, що невідомий шляхом віджиму вхідних дверей проник до офісу банку. Там він викрав із сейфу понад 300 тисяч гривень.

У Києві спіймали чоловіка, який "обчистив" сейф "ПриватБанку" Поліція Києва

Поліцейські затримали підозрюваного. Ним виявився 48-річний уродженець Донеччини.

Під час обшуку за місцем проживання чоловіка правоохоронці виявили та вилучили викрадені гроші.

За даним фактом слідчий відділ Печерського управління розпочав кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі.

У Києві спіймали чоловіка, який "обчистив" сейф "ПриватБанку"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 лютого невідомий "обчистив" сейф відділення "ПриватБанку" в Печерському районі Києва і втік із "здобиччю".

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