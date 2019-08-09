Головна Новини
Мова Язык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

Забій і струс мозку: у Києві дитячий тренер з айкідо накинувся на підлітка із цуценям

Читати матеріал російською

У Києві на території житлового комплексу дитячий тренер з айкідо обматюкав дівчинку-підлітка, яка вигулювала цуценя. За словами постраждалої, він вдарив тварину по голові.

Чоловік вигулював без повідця свого собаку, і він раптово накинувся на цуценя. Дівчинка попросила притримати дорослого пса, на що його власник почав їй погрожувати, розповіла мама постраждалої Інна Морозова на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Він попрямував у інший бік, однак незабаром змінив напрямок і вже без собаки почав наздоганяти мою дочку. Спочатку він швидко йшов, потім побіг за дівчинкою. Коли чоловік наздогнав мою дочку, він погрожував їй фізичною розправою. Все це висловлюалося нецензурною лексикою", – розповіла жінка.

Чоловік пішов за підлітком

Чоловік пішов за підлітком

Скріншот

Після цього він сильно вдарив цуценя ногою по голові – ветеринар діагностував забій і струс мозку. Дівчинка отримала стрес і, за словами матері, не могла заснути дві ночі поспіль.

Новини
У Києві чоловіка побили посеред вулиці: перші подробиці

Морозова розповіла, що агресивним чоловіком є тренер з айкідо Родіон Єремєєв. Сім'я постраждалої має намір звертатися в поліцію.

Сам Єремєєв агресію зі свого боку заперечує, але не відмовляється, що кричав на неї матом. За його версією, щеня дівчинки зірвалося і побігло в його бік, після чого вона нібито сама штовхнула його ногою, пише "Інформатор".

Як писав OBOZREVATEL, у липні 2018 року у Києві глава відділення партії УКРОП у Гостомелі Микола Пасальський побив просто на вулиці жінку, яка попросила його взяти собаку на повідець. У відповідь на невинне зауваження жінка отримала струс мозку, забій і два дні провела в лікарні.

У лютому у Києві водій побив підлітка, який кинув йому сніжку в лобове скло машини. Пізніше з'ясувалося, що автомобілістом виявився боксер.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
20
0
Смішно
1
Цікаво
6
Сумно
5
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...