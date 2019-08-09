Забій і струс мозку: у Києві дитячий тренер з айкідо накинувся на підлітка із цуценям

У Києві на території житлового комплексу дитячий тренер з айкідо обматюкав дівчинку-підлітка, яка вигулювала цуценя. За словами постраждалої, він вдарив тварину по голові.

Чоловік вигулював без повідця свого собаку, і він раптово накинувся на цуценя. Дівчинка попросила притримати дорослого пса, на що його власник почав їй погрожувати, розповіла мама постраждалої Інна Морозова на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Він попрямував у інший бік, однак незабаром змінив напрямок і вже без собаки почав наздоганяти мою дочку. Спочатку він швидко йшов, потім побіг за дівчинкою. Коли чоловік наздогнав мою дочку, він погрожував їй фізичною розправою. Все це висловлюалося нецензурною лексикою", – розповіла жінка.

Чоловік пішов за підлітком Скріншот

Після цього він сильно вдарив цуценя ногою по голові – ветеринар діагностував забій і струс мозку. Дівчинка отримала стрес і, за словами матері, не могла заснути дві ночі поспіль.

Морозова розповіла, що агресивним чоловіком є тренер з айкідо Родіон Єремєєв. Сім'я постраждалої має намір звертатися в поліцію.

Сам Єремєєв агресію зі свого боку заперечує, але не відмовляється, що кричав на неї матом. За його версією, щеня дівчинки зірвалося і побігло в його бік, після чого вона нібито сама штовхнула його ногою, пише "Інформатор".

Як писав OBOZREVATEL, у липні 2018 року у Києві глава відділення партії УКРОП у Гостомелі Микола Пасальський побив просто на вулиці жінку, яка попросила його взяти собаку на повідець. У відповідь на невинне зауваження жінка отримала струс мозку, забій і два дні провела в лікарні.

У лютому у Києві водій побив підлітка, який кинув йому сніжку в лобове скло машини. Пізніше з'ясувалося, що автомобілістом виявився боксер.

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