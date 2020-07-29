За вибухи у Києві затримали судимого за вбивство і винахідника – поліція
У поліції заявили, що за вибухи у Києві затримали судимого за вбивство і винахідника. Поліція Києва
Один із затриманих чоловіків, яких підозрюють у скоєнні серії вибухів у Києві, раніше був судимий за вбивство, а інший – винахідник пристроїв для переробки й обробки газових сумішей та палива різних видів.
Про це розповів начальник ГУНП у м. Києві Андрій Крищенко під час брифінгу 29 липня, пише пресслужба поліції Києва на своїй сторінці у Facebook. Він зазначив, що затримані – кияни 1960 та 1961 років народження (щоб подивитися відео, доскольте до кінця сторінки).
"Один із них раніше судимий у 2013 році за вбивство чоловіка шляхом підриву автівки та звільнений з місць позбавлення волі у 2017 році", – підкреслив Крищенко.
За його словами, у ході обшуків у помешканні раніше судимого чоловіка було виявлено чимало речових доказів, зокрема, газовий балон, ідентичний тому, що вибухнув у під’їзді будинку у Подільському районі.
"До речі, його подільник – приватний підприємець, який має кілька патентів як винахідник пристроїв для переробки й обробки газових сумішей та палива різних видів. Основний мотив їх злочинів – корисливий, адже вони вимагали 50 біткоїнів в обмін на "послугу" – те, що не підірвуть об’єкт на площі біля метро "Мінська", – пояснив правоохоронець.
Пост у мережі Скріншот
Пост у мережі Скріншот
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