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30 вересня • оновлено в 19:10
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З петлею на шиї і без штанів: у Києві знайшли труп, який висів на дереві

10.5т Читати матеріал російською

У понеділок вранці, 30 вересня, в Дніпровському районі Києва перехожі побачили, що в невеликому лісі на дереві висіло тіло мертвого чоловіка. Труп був із петлею на шиї і без штанів.

Його виявили приблизно о 09:20 на вулиці Миропільській неподалік від Київського університету туризму економіки і права, написав "Інформатор" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки. Увага, 18+).

Загиблий перебував на невеликій відстані від землі й стояв на колінах. На ньому була одягнута куртка, натомість відсутні штани.

У Києві знайшли труп, який висів на дереві

У Києві знайшли труп, який висів на дереві

Інформатор

У чоловіка не було жодних документів, але на вигляд йому – приблизно 40 років. Слідчі не побачили на тілі слідів насильства.

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У понеділок вранці, 30 вересня, в Дніпровському районі Києва перехожі побачили труп чоловіка

У понеділок вранці, 30 вересня, в Дніпровському районі Києва перехожі побачили труп чоловіка

Інформатор

Він висів на дереві в невеликому лісі

Він висів на дереві в невеликому лісі

Інформатор

Труп був із петлею на шиї і без штанів

Труп був із петлею на шиї і без штанів

Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві, поряд із залізничними коліями між станцією метро "Берестейська" і парком "Нивки", в ніч на 30 вересня знайшли тіло 28-річного хлопця. Особистість вдалося встановити одразу – у нього був військовий квиток. Ймовірно, юнак впав або зістрибнув зі шляхопроводу на проспекті Перемоги.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
смерть
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Livesey David
Livesey David
"Стоял на коленях на небольшом расстоянии от земли", ага и был немного повешен.
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
Погибший находился на небольшом расстоянии от земли и стоял на коленях....Вы чего писаки? Идите в школу,де-билы
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