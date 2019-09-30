З петлею на шиї і без штанів: у Києві знайшли труп, який висів на дереві

У понеділок вранці, 30 вересня, в Дніпровському районі Києва перехожі побачили, що в невеликому лісі на дереві висіло тіло мертвого чоловіка. Труп був із петлею на шиї і без штанів.

Його виявили приблизно о 09:20 на вулиці Миропільській неподалік від Київського університету туризму економіки і права, написав "Інформатор" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки. Увага, 18+).

Загиблий перебував на невеликій відстані від землі й стояв на колінах. На ньому була одягнута куртка, натомість відсутні штани.

У Києві знайшли труп, який висів на дереві Інформатор

У чоловіка не було жодних документів, але на вигляд йому – приблизно 40 років. Слідчі не побачили на тілі слідів насильства.

Правоохоронці встановлять причини події, тіло доставили в морг для подальшої експертизи.

У понеділок вранці, 30 вересня, в Дніпровському районі Києва перехожі побачили труп чоловіка Інформатор

Він висів на дереві в невеликому лісі Інформатор

Труп був із петлею на шиї і без штанів Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві, поряд із залізничними коліями між станцією метро "Берестейська" і парком "Нивки", в ніч на 30 вересня знайшли тіло 28-річного хлопця. Особистість вдалося встановити одразу – у нього був військовий квиток. Ймовірно, юнак впав або зістрибнув зі шляхопроводу на проспекті Перемоги.

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