З одного удару: в елітному ЖК Києва ''собачник'' убив військового

У Печерському районі Києва, на території ЖК "Французький квартал", чоловік убив свого опонента в сутичці одним ударом у голову.

Правоохоронці кваліфікували НП як умисне вбивство, повідомили в прес-службі поліції Києва (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки. 18+).

"Сталася бійка між двома чоловіками, після чого один із учасників знепритомнів. Слідчі констатували смерть 26-річного місцевого мешканця", — пояснили поліцейські.

Місце убивства Національна поліція

Місце убивства Національна поліція

За словами очевидців, конфлікт трапився після того, як до молодика, котрий вигулював собаку, під'їхав на авто інший чоловік. Він вийшов із автомобіля, щоб продовжити діалог, проте отримав удар кулаком, пише "Інформатор" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки. 18+)

"Потерпілий упав на землю, йому стало погано. На місце події викликали медиків. Лікарі до останнього намагалися реанімувати його, однак чоловік помер, не приходячи до тями. За попередніми висновками медиків, смерть настала від удару в голову, а не від падіння", — пояснили свідки.

Як стало відомо пізніше, загиблим виявився 26-річний військовослужбовець Управління державної охорони.

Місце вбивства "Інформатор"

Нападник утік із місця події. За словами очевидців, він був одягнений у спортивний костюм і часто ходив із двома собаками.

Жертва Інформатор

Місце події інформатор

Пізніше з'явилися фото нападника. Він вів псів великої породи, а серед його особливих прикмет — темна борода.

Вірогідний убивця Інформатор

Telegram "Київ Оперативний"

Про особу вбитого відомо, що він нещодавно одружився і виховував маленького сина. Крім цього, у нього є брат і сестра.

Загиблий з родиною Інформатор

ЖК "Французький квартал" Google-карти

Як писав OBOZREVATEL, у листопаді в Києві психічно хворий чоловік ледь не вбив полковника Збройних сил України у відставці. Врятувати йому життя вдалося донці, яка буквально відтягла неадекватного нападника від свого батька.