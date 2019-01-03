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З одного удару: в елітному ЖК Києва ''собачник'' убив військового

62.4тЧитати матеріал російською

У Печерському районі Києва, на території ЖК "Французький квартал", чоловік убив свого опонента в сутичці одним ударом у голову.

Правоохоронці кваліфікували НП як умисне вбивство, повідомили в прес-службі поліції Києва (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки. 18+).

"Сталася бійка між двома чоловіками, після чого один із учасників знепритомнів. Слідчі констатували смерть 26-річного місцевого мешканця", — пояснили поліцейські.

Місце убивства

Місце убивства

Національна поліція

Місце убивства

Місце убивства

Національна поліція

Новини
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За словами очевидців, конфлікт трапився після того, як до молодика, котрий вигулював собаку, під'їхав на авто інший чоловік. Він вийшов із автомобіля, щоб продовжити діалог, проте отримав удар кулаком, пише "Інформатор" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки. 18+)

"Потерпілий упав на землю, йому стало погано. На місце події викликали медиків. Лікарі до останнього намагалися реанімувати його, однак чоловік помер, не приходячи до тями. За попередніми висновками медиків, смерть настала від удару в голову, а не від падіння", — пояснили свідки.

Як стало відомо пізніше, загиблим виявився 26-річний військовослужбовець Управління державної охорони.

Місце вбивства

Місце вбивства

"Інформатор"

Нападник утік із місця події. За словами очевидців, він був одягнений у спортивний костюм і часто ходив із двома собаками.

Жертва

Жертва

Інформатор

Місце події

Місце події

інформатор

Пізніше з'явилися фото нападника. Він вів псів великої породи, а серед його особливих прикмет — темна борода.

Вірогідний убивця

Вірогідний убивця

Інформатор

З одного удару: в елітному ЖК Києва ''собачник'' убив військового

Telegram "Київ Оперативний"

Про особу вбитого відомо, що він нещодавно одружився і виховував маленького сина. Крім цього, у нього є брат і сестра.

Загиблий з родиною

Загиблий з родиною

Інформатор

ЖК

ЖК "Французький квартал"

Google-карти

Як писав OBOZREVATEL, у листопаді в Києві психічно хворий чоловік ледь не вбив полковника Збройних сил України у відставці. Врятувати йому життя вдалося донці, яка буквально відтягла неадекватного нападника від свого батька.

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Хероси вроде не вмIрают?
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Обеленис Дмитрас
Обеленис Дмитрас
Может не нападавший, а обороняющийся? А то уже расписали роли - без меня, меня женили.
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Не правильно ответил на вопрос; "А чей Крым?"
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