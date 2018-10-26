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/Кримінал

Ніж лишився у голові: у Києві трапився жорсткий конфлікт

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У київському тролейбусі між пасажирами виник конфлікт, який закінчився кривавими розбірками.

Інцидент стався на проспекті Володимира Маяковського (Троєщина) в ніч на 24 жовтня, повідомили OBOZREVATEL медики.

У салоні між двома пасажирами спалахнула суперечка, після чого обидва вийшли на вулицю, для з'ясування взаємин. В результаті один чоловік вихопив ніж і вдарив опонента. Від удару ніж зламався і лезо залишилося стирчати в голові потерпілого.

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Пораненого чоловіка відвезли до лікарні, де прооперували. Він перебуває у відділенні політравми.

Ніж лишився у голові: у Києві трапився жорсткий конфлікт

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Іншого учасника конфлікту поліція затримала наступного дня, повідомила OBOZREVATEL прес-офіцер Деснянського районного управління поліції Наталія Федоровська.

"Кримінальне провадження спочатку було порушене за ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство. — Авт.). Але потім статтю перекваліфікували на ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК (замах на вбивство)", — уточнила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Києві невідомі обікрали легковий автомобіль Tesla. Злочинцям дісталося близько мільйона гривень.

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Теми
ЕксклюзивКриміналНовини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкти
криміналНаціональна поліція України
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