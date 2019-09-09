Всадив ніж у спину: на Київщині затримали небезпечного чоловіка

У місті Фастів Київської області невідомий всадив ніж у спину 33-річному місцевому мешканцю. Правоохоронці затримали підозрюваного.

Як повідомила пресслужба поліції Київської області на своїй сторінці у Facebook, у неділю, 9 вересня, на спецлінію "102" звернувся чоловік, який повідомив, що його вдарили ножем.

Потерпілий відпочивав в одному із місцевих кафе, де втрапив у конфлікт із іншим чоловіком. Уже вранці на подвір’ї закладу на заявника напали, але особу кривдника потерпілий не розгледів, адже удар був зі спини.

Підозрюваний у нападі Поліція Київської області

В ході оперативно-розшукових дій поліція встановила особу підозрюваного. Пізніше правоохоронці зупинили його авто, де виявили ніж, ймовірно, зі слідами крові.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішуватиметься питання про обрання міри запобіжного заходу.

Також правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Солом'янському районі Києва, на вулиці Новопольовій, 89/16, трапилася масова бійка. В результаті сильно постраждав хлопець: його госпіталізували з ножовим пораненням.

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