Головна Новини
10 вересня • оновлено в 06:32
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

Всадив ніж у спину: на Київщині затримали небезпечного чоловіка

4.4т Читати матеріал російською

У місті Фастів Київської області невідомий всадив ніж у спину 33-річному місцевому мешканцю. Правоохоронці затримали підозрюваного.

Як повідомила пресслужба поліції Київської області на своїй сторінці у Facebook, у неділю, 9 вересня, на спецлінію "102" звернувся чоловік, який повідомив, що його вдарили ножем.

Потерпілий відпочивав в одному із місцевих кафе, де втрапив у конфлікт із іншим чоловіком. Уже вранці на подвір’ї закладу на заявника напали, але особу кривдника потерпілий не розгледів, адже удар був зі спини.

Підозрюваний у нападі

Підозрюваний у нападі

Поліція Київської області

В ході оперативно-розшукових дій поліція встановила особу підозрюваного. Пізніше правоохоронці зупинили його авто, де виявили ніж, ймовірно, зі слідами крові.

Новини
Дійшло до стрілянини: під Києвом жорстоко побилися родичі

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішуватиметься питання про обрання міри запобіжного заходу.

Також правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Солом'янському районі Києва, на вулиці Новопольовій, 89/16, трапилася масова бійка. В результаті сильно постраждав хлопець: його госпіталізували з ножовим пораненням.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
6
1
Смішно
1
Цікаво
8
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Очередной АТОшник,их там триста тысяч психически больных.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Драго Кувалда, судя по роже - паРРашник! Там одни мародеры и убийцы!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel