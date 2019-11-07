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7 листопада • оновлено в 12:22
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"Ворог!" У Києві невідомі розмалювали пам’ятник радянському військовому Ватутіну

1.3т Читати матеріал російською

В ніч на 7 листопада у Печерському районі Києва, на вулиці Грушевського, невідомі розмалювали фарбами з балончиків пам'ятник радянському військовому діячу, Герою Радянського Союзу, генералу армії Миколі Ватутіну.

Він розташований при вході до Маріїнського парку, неподалік від будівлі Верховної Ради України. Автор відеоролика розмістив його на сторінці Ukrain1an.news в Instagram (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Характерно, що на зафарбованому пам'ятнику невідомі написали "Ворог".

У Києві невідомі розмалювали пам'ятник радянському військовому Ватутіну

У Києві невідомі розмалювали пам'ятник радянському військовому Ватутіну

"Київ, сьогодні (7 листопада. – Ред.) вночі, невідомі патріоти навідалися до пам'ятника Ватутіну", – йдеться у пості.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Позор.
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1
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фил филька
фил филька
ленины кончились а руки у рогулья чешутся
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Ш. Олег
Ш. Олег
Много мог бы сказать - по причинам, по форме, по сути… Но, подумав, решил лишь одним ограничиться я: коль врагом объявляется бивший фашистов Ватутин, то понятно кого записали сегодня в друзья.
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