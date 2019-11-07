В ніч на 7 листопада у Печерському районі Києва, на вулиці Грушевського, невідомі розмалювали фарбами з балончиків пам'ятник радянському військовому діячу, Герою Радянського Союзу, генералу армії Миколі Ватутіну.

Він розташований при вході до Маріїнського парку, неподалік від будівлі Верховної Ради України. Автор відеоролика розмістив його на сторінці Ukrain1an.news в Instagram (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Характерно, що на зафарбованому пам'ятнику невідомі написали "Ворог".

У Києві невідомі розмалювали пам'ятник радянському військовому Ватутіну

"Київ, сьогодні (7 листопада. – Ред.) вночі, невідомі патріоти навідалися до пам'ятника Ватутіну", – йдеться у пості.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ще 1 червня 2017 року Київська міська рада перейменувала проспект Генерала Ватутіна на проспект командира Української повстанської армії Романа Шухевича.

А 25 червня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення Київської міської ради про перейменування двох проспектів на честь лідерів ОУН-УПА Степана Бандери та Шухевича.

ОАС пояснив причину скасування перейменування проспектів у Києві.

Шостий апеляційний адміністративний суд Києва 28 жовтня розглянув апеляцію на скасування рішення про перейменування проспектів Московського та Генерала Ватутіна. У приміщенні трапилася жорстока бійка.

Український інститут національної пам'яті виступив за знесення пам'ятника над могилою радянського генерала Ватутіна в центрі Києва і перепоховання його останків.

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