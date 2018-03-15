"Вониждіти": у Києві влаштували масовий погром авто

У Києві в Солом'янському районі невідомі побили скло в припаркованих машинах.

Як повідомляє dtp.kiev.ua на сторінці в Facebook, інцидент стався на вулиці Івана Пулюя на житловому масиві "Турецьке містечко".

"Масово за ніч розбили вікна в автомобілях", - йдеться у повідомленні.

Користувачі в мережі припустили, що це справа рук підлітків.

"Явно дітлахи повеселилися, і вони ваші сусіди. Ось і шукайте в своєму будинку бешкетників. Вониждіти, що візьмеш?" - написав Андрій Воло.

"Просто не треба ставити посередині двору тазики свої і на тротуарі, і на газоні! Тоді і чіпати ніхто не буде", - зазначив Павло Колесніченко.

Як повідомив "Обозреватель", у Києві брила льоду розтрощила авто.