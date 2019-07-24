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"Водій почав витрачати гроші!" Uber потрапив у скандал із іноземцем в Києві

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У Києві розгорівся гучний скандал навколо служби таксі Uber. Водія автомобіля звинуватили в тому, що він витратив гроші клієнта-іноземця, які той забув у салоні.

Історію на своїй сторінці у Facebook розповіла знайома чоловіка, киянка Олександра Смілянська. За її словами, іноземець забув в автомобілі гроші, кредитні картки й документи. Киянка додала, що служба таксі відмовилася допомогти, а в поліції натякнули, що потерпілий сам винен.

Вона зазначила, що в додатку Uber є кнопка "я забув річ у салоні, передзвоніть мені, ось мій номер" – її вони і натиснули, але через деякий час так ніхто й не передзвонив.

Uber

Uber

"Я телефоную 9988 (номер служби. – Ред.), вони шлють мене лісом – якщо замовляли через додаток, то самі ідіоти, ми нічим допомогти не можемо, до побачення", – прокоментувала Смілянська.

Після цього вона спробувала звернутися до служби через Facebook – відповіді не було. Жінка зазначила, що вони знали ім'я водія, маршрут, час поїздки й марку авто, також у постраждалих було фото таксиста.

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"Водій починає весело і з вогником витрачати гроші з кредитних карток. Вечір перестає бути нудним", – додала Смілянська.

У коментарях під постом вона зазначила, що гроші почали витрачати приблизно через 10 хвилин після того, як потерпілий вийшов із автомобіля. Тому підозрювати почали саме водія.

Після цього жінка й іноземець звернулися до поліції, де їм відповіли, що потрібно писати заяву, але "натякнули, що гаманець ви забули самі, а кредитки можна заблокувати".

"Ні, ну вони мають рацію, звичайно. Можна заблокувати, так. І забули самі, правильно. У мене немає претензій до поліції. А на що жити іноземцю в Києві без грошей і карток – це вже інше питання, зрозуміло", – підсумувала Смілянська.

У коментарях люди почали давати поради і запитувати, чим закінчилася історія. На що жінка відповіла, що потерпілий відправився у справах, через які приїхав, а коли повернеться – напише заяву.

Пізніше киянка написала: їй пообіцяли, що іноземцю повернуть усі кошти.

Водій

Водій

Facebook Олександри Смілянської

Коментарі

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Скріншот

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Коментарі

Скріншот

Коментарі

Коментарі

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на 18 липня в Києві місцевий житель помітив у дворі будинку п'яного чоловіка в авто популярного таксі Uber. Інцидент трапився на вулиці Окіпній в Дніпровському районі.

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Місце
Україна Київ
Тег
Uber
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