Під Києвом трапилася смертельна ДТП з маршруткою: момент потрапив на відео

Автомобіль Volkswagen, водій якого влаштував смертельну ДТП з маршруткою біля селища Глеваха під Києвом, рухався на високій швидкості.

Про це свідчить відео, опубліковане в групі "Київ Оперативний" в Facebook. На кадрах видно, як водій легкового автомобіля в правій крайній смузі обганяє учасників руху. У наступну мить легковик зіткнувся з мікроавтобусом (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Від удару бус відкинуло на іншу смугу руху. Інші водії встигли вчасно зреагувати і не допустити зіткнення з маршруткою.

ДТП під Києвом Facebook dtp.kiev.ua

В результаті ДТП, за попередньою інформацією, загинули дві особи – пасажири легкового авто. Водій Volkswagen залишився живий завдяки подушці безпеки в авто. Також травми отримали 13 пасажирів маршрутки.

Прибулі медики на місці надали їм медичну допомогу, після чого деякі постраждалі були госпіталізовані.

ДТП під Києвом інформатор

ДТП під Києвом інформатор

ДТП під Києвом

ДТП під Києвом інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL аварія трапилася о 19:00 на трасі Одеса-Київ.

Протягом 7 місяців нинішнього року в Україні в дорожньо-транспортних пригодах загинули більше 1,6 тисяч осіб і майже 17 тисяч отримали травми.

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