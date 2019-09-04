"Витівки черепашок-ніндзя": у центрі Києва авто потрапило у незвичайну НП

У центрі Києва, біля повороту на вулицю Басейна і ТРЦ Gulliver, автомобіль потрапив у незвичайну НП. Він наїхав на розсип цвяхів.

Про це повідомив водій на сторінці Dtp.kiev.ua у Facebook. Він додав відповідні фото.

"Ранок починається не з кави. Київ, центр... Їду я, нікого не чіпаю, під час повороту на вулицю Басейна на щось наїхав, і кермо почало бити", – написав чоловік.

У Києві авто потрапило у незвичайну НП Dtp.kiev.ua

Під постом користувачі почали коментувати безглузду ситуацію і жартувати.

"Хтось із "любов'ю" робив "їжачків", "Шиномонтаж замість того, щоб вкладати гроші у рекламу, вкладає їх у цвяхи", "А шиномонтажу випадково поруч немає? Могли підкинути", "Черепашки-ніндзя не пробігали?", "Може, вночі якийсь Джеймс Бонд втікав від погоні, хоча у нього були б трубки – набагато ефективніше", – зазначили вони.

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві жінка припаркувала свій автомобіль біля парку імені Тараса Шевченка, а пізніше побачила нібито свою ж машину на вулиці Хрещатик. Хоч номери, колір, модель, рік випуску і тонування збіглися, але виявилося, що це зовсім інше авто.

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