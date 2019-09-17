Вилетів на тротуар: в Києві співробітник СТО викрав і розбив авто клієнта

У Києві п'яний співробітник СТО вкрав авто клієнта і розбив його під час втечі від поліцейських. ДТП трапилася вночі 17 вересня на Амурській площі в Голосіївському районі.

Спершу патруль намагався затримати нетверезого угонщика Chevrolet Voit, однак той проігнорував їхні вимоги зупинитися і спробував втікти, пише "Інформатор" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Правоохоронці почали погоню за машиною, яка рухалася на високій швидкості в бік метро "Васильківська" прибудинковою територіює.

"У цей момент в попутному напрямку їхав Peugeot Boxer. На під'їзді до перехрестя з вулицею Жуковського водій мікроавтобуса помітив погоню. В останній момент Chevrolet різко почав повертати на Жуковського і врізався в Peugeot. Від удару обидві машини вилетіли за межі проїжджої частини на тротуар", – уточнили в ЗМІ.

Працівник СТО викрав і розбив машину Скріншот

Авто клієнта СТО зіткнулося з іншою машиною Скріншот

В аварії ніхто не постраждав. Тестування викрадача на драгері показало 1,43 проміле алкоголю в крові.

Другий учасник ДТП влетів в стовп "Інформатор"

Як писав OBOZREVATEL, в серпні в Києві автослюсар після ремонту автомобіля повинен був доставити його на спеціальну стоянку, замість цього він викрав машину, поїхав у протилежну сторону і скоїв ДТП.

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