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11 грудня • оновлено в 10:54
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Викрали та кинули в смітник: під Києвом познущалися над пам'ятником Героям АТО

1.7т
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У смт. Ворзель Київської області у вівторок, 10 грудня, спаплюжили пам'ятник Героям АТО. Його викрали та викинули в смітник.

Інцидент трапився у сквері на вулиці Кленова, написала пресслужба Ірпінського відділу поліції ГУНП в Київській області на своїй сторінці у Facebook.

Поліцейські знайшли вкрадений пам'ятник та затримали чоловіка, який познущався над ним. Підозрюваним виявився громадянин П., мешканець Ворзеля. Він викинув пам'ятку, наче непотріб, у смітник.

Під Києвом познущалися над пам'ятником Героям АТО

Під Києвом познущалися над пам'ятником Героям АТО

Ірпінський відділ поліції ГУНП в Київській області

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Совершенно правильное и логичное действие - ведь не только майд,ауны должны крушить и выкидывать памятники у нас в Украине.
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
ЯКА ГАРНА НОВИНА!!!! МОЛОДЦЫ!!!
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Украинский Донбасс
Украинский Донбасс
Почему бы этого дятла посадить лет на 5?
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