Викрали та кинули в смітник: під Києвом познущалися над пам'ятником Героям АТО

У смт. Ворзель Київської області у вівторок, 10 грудня, спаплюжили пам'ятник Героям АТО. Його викрали та викинули в смітник.

Інцидент трапився у сквері на вулиці Кленова, написала пресслужба Ірпінського відділу поліції ГУНП в Київській області на своїй сторінці у Facebook.

Поліцейські знайшли вкрадений пам'ятник та затримали чоловіка, який познущався над ним. Підозрюваним виявився громадянин П., мешканець Ворзеля. Він викинув пам'ятку, наче непотріб, у смітник.

Під Києвом познущалися над пам'ятником Героям АТО Ірпінський відділ поліції ГУНП в Київській області

Як повідомляв OBOZREVATEL, вандали спаплюжили могилу героя Небесної сотні Володимира Мельнічука на афганському кладовищі в місті Вишгород Київської області.

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