Викрадали людей і проколювали голками: у Києві "накрили" небезпечну банду

У Києві викрили злочинну групу, якій інкримінують викрадення людей, катування полонених та заподіяння тілесних ушкоджень поліцейським.

Працівники Департаменту внутрішньої безпеки НПУ, які займалися викриттям протиправної діяльності окремих працівників Державної міграційної служби, вийшли на злочинну групу. Про це написала пресслужба ДВБ НПУ на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

На початку 2018 року оперативники викрили схему, яку реалізовували працівники ДМС. Під час відпрацьовування їхніх зв'язків було встановлено цивільних осіб, причетних до вчинення тяжких злочинів. Учасники групи – кияни, які ніде не працювали, вели аморальний спосіб життя, вживали наркотики та алкоголь.

У Києві "накрили" небезпечну банду

Одного з фігурантів викрили патрульні Києва п'яним за кермом Bentley. Не впоравшись із керуванням, 32-річний водій врізався у дерево. На вимогу надати документи почав поводитися агресивно, спробував втекти, а при затриманні чинив опір та завдав інспектору поліції тілесних ушкоджень. Розпочато кримінальне провадження.

Його спільники, які вживали наркотики, двоє рідних братів 35 та 36 років разом із 40-річним знайомим, застосовуючи погрози, посадили до двох авто Mercedes жительку столиці, її доньку та чоловіка і вивезли до приватного будинку у Київській області.

Жінка працювала в одного з викрадачів прибиральницею. Згодом власник квартири звинуватив її у викраденні $20 тисяч. Полонену зв'язали, почали бити, вимагали зізнатися у крадіжці та повернути гроші. Коли бити жінку набридло – чоловіки почали катувати її, проколюючи ніс голкою.

Наступного дня викрадачі відвезли родину до Києва і погрожували розправою, якщо люди звернуться до правоохоронців. З численними тілесними ушкодженнями та нервовим зривом киянка потрапила до медзакладу.

12 листопада викритим фігурантам вручили підозри: одному за ч .2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), іншим – за ч. 2 ст. 127 (Катування) та ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) КК України.

За однією з адрес виявили пакетик із речовиною, попередньо, марихуаною. До суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у НАБУ підтвердили затримання чиновниці Офісу президента Світлани Кондзелі, яку впіймали на гарячому на отриманні великого хабара. Вона перебувала у складі злочинної групи.

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