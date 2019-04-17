Викликають анорексію і хвороби серця: в Києві під виглядом таблеток для схуднення продавали психотропи

У Києві під виглядом таблеток для схуднення продавали препарати з психотропними речовинами. Їх розповсюджували за допомогою багатьох інтернет-магазинів.

Препарати містили сибутрамін, який сприяє анорексії і розвитку серцево-судинних захворювань. Про це повідомили в прес-службі поліції Києва. Правоохоронці затримали шістьох підозрюваних, які купували таблетки в Китаї, а потім поширювали в Україні.

"Фігуранти створили більше десяти сайтів, на яких рекламувалися препарати для схуднення. В оголошеннях обіцяли, що вживання пригнічує відчуття голоду, через що вага швидко піде", – пояснили в поліції.

Таблетки для схуднення поліція Києва

Під час обшуків у підозрюваних вилучили понад мільйон упаковок таблеток загальною вартістю 30 млн гривень. Зловмисники вже встигли продати препаратів на 3 мільйони гривень.

Трьох фігурантів справи взяли під варту з можливістю внесення 150 000 грн застави, ще трьох помістили під цілодобовий домашній арешт.

Таблетки для схуднення поліція Києва

Таблетки для схуднення поліція Києва

Як писав OBOZREVATEL, у березні в Київській області поліція за добу вилучила 600 кілограмів героїну. Загальна вартість наркотиків становила $50 мільйонів.

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