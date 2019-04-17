|Кияни
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
подушки «Венето Комфорт Антистрес» Взяти участь
Приз
Реєстрація
LadyCity

/Кримінал

Викликають анорексію і хвороби серця: в Києві під виглядом таблеток для схуднення продавали психотропи

860Читати матеріал російською

У Києві під виглядом таблеток для схуднення продавали препарати з психотропними речовинами. Їх розповсюджували за допомогою багатьох інтернет-магазинів.

Препарати містили сибутрамін, який сприяє анорексії і розвитку серцево-судинних захворювань. Про це повідомили в прес-службі поліції Києва. Правоохоронці затримали шістьох підозрюваних, які купували таблетки в Китаї, а потім поширювали в Україні.

"Фігуранти створили більше десяти сайтів, на яких рекламувалися препарати для схуднення. В оголошеннях обіцяли, що вживання пригнічує відчуття голоду, через що вага швидко піде", – пояснили в поліції.

Новини
Дітей відвезли в лікарню: у школі Києва стався скандал із психотропами
Таблетки для схуднення

Таблетки для схуднення

поліція Києва

Під час обшуків у підозрюваних вилучили понад мільйон упаковок таблеток загальною вартістю 30 млн гривень. Зловмисники вже встигли продати препаратів на 3 мільйони гривень.

Трьох фігурантів справи взяли під варту з можливістю внесення 150 000 грн застави, ще трьох помістили під цілодобовий домашній арешт.

Таблетки для схуднення

Таблетки для схуднення

поліція Києва

Таблетки для схуднення

Таблетки для схуднення

поліція Києва

Як писав OBOZREVATEL, у березні в Київській області поліція за добу вилучила 600 кілограмів героїну. Загальна вартість наркотиків становила $50 мільйонів.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки