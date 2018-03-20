"Відрубають руку дитині або вб'ють": киянка розповіла про жорстокі погрози колекторів

У Києві колектори, намагаючись "вибити" борг родича, погрожуючи матері і дитині вбивством.

Жінка записала телефонні розмови з вимагачами і просить про допомогу, бо боїться за життя і здоров'я своєї родини. Про це повідомляє "Київ Оперативний" в Facebook.

"Люди, допоможіть! Я боюся за себе і свою дитину. Колись давно мій дядько взяв кредит. Ми вже давно з ним не спілкуємося, тому навіть не можу дізнатися правда це чи ні. Виявляється, колектори якось знайшли мій і дитини номер і погрожують вбивством", - йдеться у повідомлень.

скрін Facebook / Київ Оперативний

У соціальних мережах колектори поширили фотографії дитини з неправдивою інформацією і шантажують, що в будь-який спосіб отримають гроші за борг.

"У соціальних мережах вони розкидали фото моєї дитини з різними роду непристойностями, сказали, що будуть збирати гроші нібито на лікування і з цих грошей виплатять борг дядька. Що робити? Заяву в поліцію я написала, а толку? Він як дзвонив, так і дзвонить", - говорить жінка.

Вона також оприлюднила запис розмови з вимагачами.

Обережно! На відео присутня нецензурна лексика!

Як повідомляв "Обозреватель", у мешканки Полтавської області колектори намагалися відібрати 37 тисяч грн через вчасно не повернутий борг.