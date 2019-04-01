|Кияни
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
Кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
LadyCity

/Кримінал

Відірвало ногу: в Києві сталася страшна ДТП з дітьми

354Читати матеріал російською

У Києві в ніч на 1 квітня на Столичному шосе сталася аварія з мікроавтобусом, в якому знаходилися діти.

Автомобіль Mercedes Vito виїхав за межі проїжджої частини та зіткнувся з відбійником. Про це повідомляє "Інформатор".

Новини
Під Києвом трапилася потрійна ДТП: авто влетіло в будівлю

Як стало відомо, Mercedes їхав з Кропивницького в Бориспіль. З невідомих причин водій виїхав за межі проїжджої частини і наткнувся на металевий відбійник. У момент аварії в машині перебувало восьмеро пасажирів: четверо дорослих і четверо дітей.

Огорожа пробила машину наскрізь. За попередніми даними, в результаті аварії постраждали три людини: дитина, чоловік і жінка. Останній відірвало ногу.

ДТП в Києві

ДТП в Києві

інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше багаторазовий чемпіон України загинув в страшному ДТП.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Опублікувати коментар
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки