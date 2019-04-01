Відірвало ногу: в Києві сталася страшна ДТП з дітьми

У Києві в ніч на 1 квітня на Столичному шосе сталася аварія з мікроавтобусом, в якому знаходилися діти.
Автомобіль Mercedes Vito виїхав за межі проїжджої частини та зіткнувся з відбійником. Про це повідомляє "Інформатор".
Як стало відомо, Mercedes їхав з Кропивницького в Бориспіль. З невідомих причин водій виїхав за межі проїжджої частини і наткнувся на металевий відбійник. У момент аварії в машині перебувало восьмеро пасажирів: четверо дорослих і четверо дітей.
Огорожа пробила машину наскрізь. За попередніми даними, в результаті аварії постраждали три людини: дитина, чоловік і жінка. Останній відірвало ногу.
ДТП в Києві
інформатор
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше багаторазовий чемпіон України загинув в страшному ДТП.
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