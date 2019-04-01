Відірвало ногу: в Києві сталася страшна ДТП з дітьми

У Києві в ніч на 1 квітня на Столичному шосе сталася аварія з мікроавтобусом, в якому знаходилися діти.

Автомобіль Mercedes Vito виїхав за межі проїжджої частини та зіткнувся з відбійником. Про це повідомляє "Інформатор".

Як стало відомо, Mercedes їхав з Кропивницького в Бориспіль. З невідомих причин водій виїхав за межі проїжджої частини і наткнувся на металевий відбійник. У момент аварії в машині перебувало восьмеро пасажирів: четверо дорослих і четверо дітей.

Огорожа пробила машину наскрізь. За попередніми даними, в результаті аварії постраждали три людини: дитина, чоловік і жінка. Останній відірвало ногу.

ДТП в Києві інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше багаторазовий чемпіон України загинув в страшному ДТП.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!