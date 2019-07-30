Відбирають зброю і мільйони: як злочинці "кошмарять" Київ

Кримінал продовжує випробовувати на міцність жителів і гостей Києва. Щодня в столиці відбуваються напади.

Злочинці орудують в різний час доби і в різних районах Києва. Відбирають як великі суми, так і не гребують "дрібницями".

Про деякі найбільш "яскравi" напади, що відбулися в липні, OBOZREVATEL розповіли власні джерела.

Дуже плідно "заробляють" грабіжники на безпечності власників автомобілів. Так, 18 липня в Голосіївському районі біля одного з будинків на Столичному шосе бандити розбили скло BMW. Їх здобиччю стала сумка з травматичним пістолетом і 20 тисячами доларів. Як відзначило джерело, це сталося близько 14 години.

Вдень 16 липня в Дніпровському районі на парковці супермаркету NOVUS (вул. Регенераторна) злочинці розбили скло Hyundai ix35. З автомобіля забрали сумку, в якій знаходилися більше 400 тисяч гривень!

Цього ж дня в Солом'янському районі на вул. Освіти грабіжники розбили скло Subaru і забрали 40 тисяч доларів.

Але пальму першості забрав розбійний напад на проспекті Науки в Голосіївському районі, який стався 15 липня. Близько пів на першу ночі до молодого чоловіка підійшли троє невідомих. Погрожуючи ножем, вони зірвали з шиї своєї жертви золотий ланцюжок та відібрали сумку, в якій був мільйон гривень і 10 тисяч доларів.

Наступного дня, 16 липня, в Дніпровському районі не пощастило літній людинi. Близько 17-ї години на вул. Бучми у 77-річного чоловіка злочинець відібрав 60 тисяч гривень. У цьому ж районі, але на Броварському проспекті близько 11 години 18 липня злочинець відібрав у чоловіка берсетку з документами і 700 доларами.

Видобуток злочинців

У Печерському районі 21 липня двоє грабіжників відібрали у чоловіка документи та близько трьох тисяч гривень. Злочин стався рано вранці на бульварі Дружби Народів.

У Солом'янському районі 27 липня близько 12 годині на молодого чоловіка напав невідомий і відібрав сумку з телефоном, документами і майже 10 тис. гривень. Це сталося на вулиці Котляревського.

Жертвами злочинців також стають жінки. У переважній більшості вони не можуть дати відсіч, але і носять менші суми.

Так, вночі 17 липня в Святошинському районі на вул. Єфремова злочинець відібрав у дівчини сумку з документами і трьома тисячами гривень. 27 липня в під'їзді будинку на вул. Якубовського (Голосіївський район) відбувся напад на 70-річну жінку. Злочинець кілька разів ударив її і забрав ювелірні прикраси. В цей же день в Дніпровському районі Києва, на вул. Ентузіастів, відморозок напав на 80-річну жінку і забрав прикраси. Це сталося близько 12 години.

Часто грабіжники вихоплюють мобільні телефони біля станцій метро. Там потрібно бути особливо уважними, а не залипати в екрани.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві волонтери ідентифікували чоловіка, який нападав на жінок, бив їх по голові і грабував.

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