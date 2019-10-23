Головна Новини
23 жовтня • оновлено в 13:35
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

Вибух з ветераном АТО в Києві: сплив зв'язок з фігурантом "справи Гладковського"

1.3т Читати матеріал російською

У вівторок, 22 жовтня, трапився потужний вибух в центрі Києва, на вулиці Пушкінській, 34. Виявилося, що зовсім поруч розташований будинок одного з фігурантів "справи колишнього заступника секретаря РНБО і президента корпорації "Богдан" Олега Гладсковского".

В результаті НП загинуло двоє людей, зокрема і учасник бойових дій на Донбасі Віктор Дегтярьов (позивний "Сенсей"). Подробиці інциденту розповіли OBOZREVATEL інформовані джерела.

Також неподалік від місця вибуху розміщений офіс "Європейської солідарності".

У Києві трапився потужний вибух

У Києві трапився потужний вибух

Новини
Гладковський вийшов на волю: у скандальній справі трапився новий поворот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Особа
Олег Гладковський
Місце
Україна Київ
Тег
РНБО
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
3
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
филипп филипыч
филипп филипыч
трепещи петя!) ты родил монстра под названием "ежедневная граната". теперь он идет к тебе
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / думки

ads pixel