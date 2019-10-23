Вибух з ветераном АТО в Києві: сплив зв'язок з фігурантом "справи Гладковського"

У вівторок, 22 жовтня, трапився потужний вибух в центрі Києва, на вулиці Пушкінській, 34. Виявилося, що зовсім поруч розташований будинок одного з фігурантів "справи колишнього заступника секретаря РНБО і президента корпорації "Богдан" Олега Гладсковского".

В результаті НП загинуло двоє людей, зокрема і учасник бойових дій на Донбасі Віктор Дегтярьов (позивний "Сенсей"). Подробиці інциденту розповіли OBOZREVATEL інформовані джерела.

Також неподалік від місця вибуху розміщений офіс "Європейської солідарності".

У Києві трапився потужний вибух

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На вулиці Пушкінській, 34 в центрі Києва ввечері у вівторок, 22 жовтня, прогримів вибух, в результаті якого загинули двоє людей.

Одним з них став учасник бойових дій на Донбасі Віктор Дегтярьов (позивний "Сенсей"), який був командиром групи "Купол".

Постраждалою внаслідок вибуху гранати в центрі Києва виявилася дівчина 1992 року народження.

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