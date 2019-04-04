Вибух авто розвідника в Києві: ГПУ повідомила про теракт

Вибух автомобіля українського розвідника в Києві кваліфікували як спробу теракту. Потерпілий, який і намагався підкласти вибухівку, помер у лікарні.
Його особа не встановлена, повідомили в прес-службі Генеральної прокуратури України.
"Приблизно о 3 годині 4 квітня в Києві невідомий спробував вчинити теракт щодо співробітника спецслужби України шляхом мінування його авто. У результаті детонації вибухівки зазначена особа отримала численні ушкодження різного ступеня тяжкості", – зазначили в ГПУ.
Вибух в Києві
Вибух в Києві
Перед смертю чоловік так і не прийшов до тями. За попередньою інформацією, підривник міг входити до складу диверсійної групи.
Як писав OBOZREVATEL, на тілі загиблого виявили характерні татуювання. За попередніми даними, він є громадянином однієї із середньоазіатських країн.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".