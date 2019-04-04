Вибух авто розвідника в Києві: ГПУ повідомила про теракт

Вибух автомобіля українського розвідника в Києві кваліфікували як спробу теракту. Потерпілий, який і намагався підкласти вибухівку, помер у лікарні.

Його особа не встановлена, повідомили в прес-службі Генеральної прокуратури України.

"Приблизно о 3 годині 4 квітня в Києві невідомий спробував вчинити теракт щодо співробітника спецслужби України шляхом мінування його авто. У результаті детонації вибухівки зазначена особа отримала численні ушкодження різного ступеня тяжкості", – зазначили в ГПУ.

Вибух в Києві

Вибух в Києві

Перед смертю чоловік так і не прийшов до тями. За попередньою інформацією, підривник міг входити до складу диверсійної групи.

Як писав OBOZREVATEL, на тілі загиблого виявили характерні татуювання. За попередніми даними, він є громадянином однієї із середньоазіатських країн.

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