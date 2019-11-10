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10 листопада • оновлено в 21:06
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Знайшли з проломленими головами: в Києві по-звірячому побили ветерана АТО і його дружину

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У Києві в ніч на 10 листопада в під'їзді власного будинку жорстоко побили ветерана війни на Донбасі Ігоря Панова (позивний "Хан") і його дружину.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила волонтер Тетяна Руденька. Пару, як уточнила вона, знайшли сусіди на сходах між поверхами без свідомості. У обох були проломлені голови. При цьому мешканці будинку, попередньо, не чули звуків боротьби або конфлікту.

Постраждалих терміново госпіталізували в 17-у клінічну лікарню і прооперували. Чоловік і жінка знаходяться в комі та на апаратах штучної вентиляції. За словами Руденької, у Панова критичний стан.

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Ігор Панов (позивний "Хан")

Ігор Панов (позивний "Хан")

Facebook Тетяна Руденька

"АТОвець, наш Захисник, наш великий добряк! Знаю його з 2015 року. Боєць легендарного 90-го батальйону!" – написала волонтер.

Під час трепанації черепа у "Хана" почалася сильна кровотеча, була велика крововтрата. Лікарі зробили йому 16 переливань, дружині – трохи менше. Чоловікові також постійно вводять адреналін, а лікарі відмовляються робити прогнози.

"У Оксани стан дещо краще. Вона реагує на подразники. Стан стабільно важкий", – додала волонтер.

У мережі почався збір коштів і донорської крові для лікування постраждалих.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Києві п'ятеро невідомих побили 41-річного ветерана АТО Василя Давиденка, який зробив камінг-аут. Чоловік переконаний, напад стався саме через одкровення.

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Теми
Новини Києва та Київської області Кримінал
Місце
Україна Київ
Теги
Ветерани війни на Донбасі побили солдата
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