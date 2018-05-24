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Вербувала ФСБ: у Києві затримали російських шпигунів

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У Києві правоохоронці затримали двох шпигунів з Росії, які мали збирати інформацію на користь країни-агресора.

Двох громадян РФ затримали при спробі збору інформації про системи комунікації критичної інфраструктури України. Про це повідомили у прес-службі СБУ.

"У січні 2018 року двоє громадян Росії, які є учасниками руху так званих дигерів, були завербовані ФСБ Росії. За завданням куратора агенти мали збирати інформацію про підземні об'єкти, розташовані у великих промислових містах і столицях країн ЄС і України", - повідомили в СБУ.

СБУ

СБУ

Зловмисників затримали під час спроби проникнення на територію однієї зі станцій метро у Києві. Під час обшуку у них знайшли альпіністське спорядження, фото- і відеотехніку та пристрої для злому систем охорони.

Як розповіли затримані під час допиту, раніше вони займалися "диггерством" у московській підземці, але їх затримали правоохоронці, до яких пізніше підключилися співробітники ФСБ.

"Після пояснювальної записки нас, здавалося б, відпустили. Через два тижні після першої зустрічі з правоохоронними органами на зв'язок зі мною знову вийшов співробітник ФСБ. Він домовився зі мною про зустріч", - розповів хлопець.

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На зустрічі було двоє співробітників ФСБ, які пригрозили позбавити хлопця закордонного паспорта або забезпечити йому "суттєвий тюремний термін". Щоб цього не сталося, вони запропонували йому співпрацювати з ФСБ.

"З огляду на те, що російські "дигери" не вчинили злочин і активно співпрацювали з правоохоронцями, українська сторона вирішила повернути їх в РФ. Обом заборонили в'їзд в Україну на п'ять років", - уточнили у прес-службі.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкт
Служба безпеки України
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