У фітнес-клубі Sport Life в Києві з сейфа вкрали речі відвідувача: момент потрапив на відео

Клієнти фітнес-клубів перебувають під пильною увагою злодіїв. У цьому переконався один із відвідувачів Sport Life у Києві – чоловік залишив цінні речі в сейфі, а повернувшись, виявив, що він порожній.

Камера спостереження зафіксувала злочинця. Щоб відімкнути сейф, йому знадобилося... кілька секунд.

Детальніше – в матеріалі OBOZREVATEL.

Отримав SMS

Випадок трапився 21 січня на Дніпровській набережній, 19а. Олег (ім'я змінено) розповів нам, що, перебуваючи в тренувальному залі, отримав SMS: нібито хтось намагався зняти гроші з його картки. Вийшовши із залу, йому надійшло ще одне повідомлення, вже з іншого банку.

Камера зафіксувала злочинця Скриншот із відео

"Підходячи до сейфу, я виявив, що його дверцята відчинені. Спершу був шокований, але потім зрозумів, що трапилося", – сказав OBOZREVATEL чоловік.

Олег згадує, що там у нього була сумка з документами, готівкою, банківськими картками та цінними речами. Всього завдано шкоди на один мільйон гривень.

Потерпілий повідомив про крадіжку охоронцеві, викликав поліцію і написав заяву. Пізніше йому вдалося отримати запис із камери відеоспостереження.

На кадрах було видно, що біля сейфів якийсь час "терся" хлопець у навушниках і з телефоном. Він подивився на всі боки, потім різко підійшов до одного з "боксів", відімкнув його, забрав сумку і пішов. На все знадобилося кілька секунд.

Тренажерний зал (ілюстрація) Кореспондент

Не вперше

Олег вважає, що злодій вибрав його не випадково. За записами з камер було видно, що молодик хвилин 40 перебував у приміщенні й розглядав присутніх. "Думаю, він звернув увагу на мій зовнішній вигляд, і що я клав у сейф. Тому й націлився на мене", – припустив він.

Поліція попросила відео з камер спостереження

Злодій підходить до сейфа ...

... і відкриває його

В процесі спілкування з поліцейськими він дізнався, що це вже третій подібний випадок в цьому фітнес-клубі за півтора року. А охоронець поділився з ним, що кілька тижнів тому обікрали відвідувача іншого закладу цієї ж мережі на Осокорках.

"Ніякого оголошення, що адміністрація не несе відповідальності. Навпаки! Вони підкреслюють, що металеві "бокси" – це сейфи. В приміщенні встановлені камери, стоїть охоронець. Знати б раніше, що речі там крадуться..." – з гіркотою говорить Олег.

Зазначимо, що Sport Life рекомендує своїм клієнтам залишати цінності в сейфах. Про це зазначено і на сайті мережі в "Умовах клубних правил".

Клуб лише рекомендує залишати речі Скриншот сайту Sport Life

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