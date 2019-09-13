Величезний стовп диму: у Києві спалахнула масштабна пожежа. Відео та фото

У Подільському районі Києва, на вулиці Сирецькій, 25, у п’ятницю, 13 вересня, спалахнула масштабна пожежа.

Горіло складське приміщення. Про це повідомили очевидці на сторінці Dtp.kiev.ua у Facebook (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

На місце НП прибули рятувальники ДСНС, а також працівники швидкої медичної допомоги.

У Києві спалахнула масштабна пожежа Dtp.kiev.ua

Дорогу перекрили. А на вулиці Ольжича утворився затор.

Як написав "Інформатор", виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 13:15. Вогонь поширився на площі в 500 квадратних метрів, в приміщенні зберігалися будівельні матеріали.

Так, протягом 45 хвилин пожежні локалізували загоряння, а ще через 20 хвилин – пожежу загасили. В результаті НП ніхто не постраждав.

У Подільському районі Києва спалахнула масштабна пожежа Dtp.kiev.ua

Горіло складське приміщення Dtp.kiev.ua

На місце НП прибули рятувальники ДСНС Dtp.kiev.ua

У Подільському районі Києва спалахнула масштабна пожежа Dtp.kiev.ua

Горіло складське приміщення Dtp.kiev.ua

На місце НП прибули рятувальники ДСНС Dtp.kiev.ua

У Подільському районі Києва спалахнула масштабна пожежа Dtp.kiev.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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