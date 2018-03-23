Вбивця сестри Ноздровської може вийти на свободу вже 27 березня

Дмитро Россошанський, засуджений на 7 років в'язниці за смертельну ДТП під Києвом, може вийти на свободу за амністією.

Про це 23 березня заявила Анастасія Ноздровська, дочка вбитої правозахисниці Ірини, яка за життя домагалася покарання для обвинуваченого, передає кореспондент "Обозревателя".

За словами Анастасії Ноздровської, прокуратура Київської області не внесла обтяжувальні обставини справи в обвинувальний акт. Зокрема, мова йде про те, що Дмитро Россошанський був в стані наркотичного сп'яніння на момент скоєння ДТП, при якому загинула Світлана Сапатинська.

Під час прес-конференції 23 березня

"Це, а також той факт, що Россошанський не викликав медичну допомогу, є обтяжувальною обставиною", - розповіла Анастасія. Дочка загиблої правозахисниці вважає, що прокуратура могла так вчинити навмисно, і звинувачує правоохоронців у халатності.

Вбивство Ноздровської: знайдені дивні записки Россошанського

Адвокат сім'ї Ірини Ноздровської Володимир Фурман повідомив, що якщо прокуратура не внесе зміни в обвинувальний акт до наступного засідання суду, Дмитра Россошанського можуть випустити на свободу вже 27 березня.

Як повідомляв "Обозреватель", аварія з Дмитром Россошанським сталася 30 вересня 2015 року в селі Демидів Вишгородського району. У ДТП загинула 26-річна Світлана Сапатінська. На момент події дядько Дмитра Россошанського був головою Вишгородського районного суду.

Ця справа слухалася два роки, спочатку - у Вишгороді, після чого її розглядали в Обухові. В результаті суд засудив Дмитра Россошанського до 7 років позбавлення волі. Однак його адвокат намагається оскаржити вирок і підвести свого клієнта під амністію, використовуючи порушення, допущені судом першої інстанції.

6 лютого адвокат Олексій Цибенко також клопотав про звільнення підзахисного від подальшого перебування в СІЗО через погіршення його здоров'я. Однак суд відмовився звільнити з-під варти Дмитра Россошанського.

Додамо, що сестра загиблої в ДТП Світлани Сапатінської, правозахисниця Ірина Ноздровська стежила за розслідуванням справи і домагалась покарання водієві. Ноздровську знайшли мертвою 1 січня 2018 року. В її вбивстві підозрюють батька Дмитра Россошанського Юрія.