Вбивство жінки біля дитсадка під Києвом: з'явилися нові подробиці

Вбивство 42-річної Лілії Гордєєвій - матері трьох дітей з Фастова - замовила бізнес-партнер її чоловіка 55-річна жінка, що має київську прописку.
Всього ж у справі затримані і син киянки, який, за версією слідства є організатором злочину, а також 43-річний виконавець, який теж не побоявся взяти в подільники сина, як розповіли "КП" в Україні " в прес-службі прокуратури Київської області.
Гордєєву жорстоко зарізали біля дитячого садка в центрі міста, куди жінка йшла за молодшим сином.
За версією слідства, причиною жорстокого злочину став бізнес, який дістався Лілії в спадок від чоловіка, який помер чотири роки тому.
Чоловік на паях з тієї самої киянкою володів автомийкою, йому належала більша частина акцій. Після раптової смерті чоловіка партнерка і її син захотіли повністю заволодіти спільною справою і навіть завели з Лілією цивільну тяжбу.
Суди тривали довго, і лиходійка вирішила поквапити події, фізично усунувши конкурентку.
Через свого знайомого киянка підшукала виконавця і видала йому 12 тисяч доларів. Однак кілер виявився шахраєм - взяв гроші і зник.
Тоді замовниця зажадала, щоб вбивство виконав посередник.
Як їй вдалося домогтися згоди, в слідстві мовчать, але факт, що 42-річний киянин приїхав разом із сином о четвертій вечора до дитячого садка, Лілія зазвичай забирала молодшу дитину в цей час. Сина залишив в машині, а сам підстеріг жінку і став несамовито бити ножем. Всього завдав 24 удари.
Лілія померла на операційному столі лікарні, куди зуміла дійти, стікаючи кров'ю. Сиротами залишилися 3-річний малюк, 4-річна дівчинка і 20-річний Максим, який змушений був залишити навчання в Польщі, щоб опікуватися братом і сестричкою. У дітей є бабуся, але вона сама вимагає догляду - пенсіонерка фактично сліпа.
Як зазначає видання, останнім часом, кажуть знайомі, вона тримала на ринку Фастова точку - торгувала дитячими речами.
"Після смерті чоловіка вона всю віддавала себе дітям. Тягнула навчання сина за кордоном, ростила молодшеньких. У неї навіть в соцмережі про себе написано:" Здорові і щасливі діти! "І за собою вона завжди стежила, її всі називали красунею", - розповіла одна з подруг загиблої.
Офіційно смерть чоловіка Лілії настала внаслідок хвороби. Але багато хто вважає, що його могли отруїти. Слідство у справі триває.
Нагадаємо, що 16 березня за підозрою у вбивстві матері трьох дітей Лілії Гордєєвій було затримано чотирьох осіб. Першим інформацію про затримання повідомив "Обозреватель". Пізніше поліція підтвердила затримання, зазначивши, що вбивство Гордєєвій було замовним.
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