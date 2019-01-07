Убивство військового у Києві: вдова розкрила невідомі подробиці трагедії

Дружина вбитого під час перепалки на території елітного ЖК у Києві співробітника Управління державної охорони Василя Хмелюка розповіла про подробиці трагедії.

"Розповім усе як є, оскільки сил немає читати цю маячню журналістів", — написала вона на своїй сторінці в Instagram.

Сім'я Хмелюків instagram.com/ali_khmelyuk/

За її словами, в нещасливий вечір 2 січня вони разом із чоловіком, маленькою дитиною, братами і другом поверталися із гостей. "За кермом був мій брат, під'їжджаючи до житлового комплексу, до шлагбауму, він не пропустив відв'язану таксу. Через що боксер-убивця підійшов до вікна і почав обурюватися, лаятися і т. д. Позаду нашого авто вже зібралася черга на заїзд у двір", — почала свою розповідь Аліна Хмелюк.

instagram.com/ali_khmelyuk/

Її чоловік вийшов із автомобіля для того, щоб з'ясувати, чому стільки обурень. "Я із маленьким Глібом і Дімою (брат Василя. — Ред.) залишилася у авто, а чоловік пішов до хлопців. Вася стояв, руки в кишенях і сперечалися щось про собаку. І тут боксер-убивця наніс несподіваний удар у голову, Вася упав (потилицею не вдарився). Боксер-убивця відв'язав свою другу собаку Мастифа, взяв прокляту таксу і зник", — написала вдова.

instagram.com/ali_khmelyuk/

За її словами, першу допомогу надали її брат Олексій і друг сім'ї Микита.

"Після того, як убив чоловіка, переховувався добу, збрив бороду. Коли зрозумів, що в глухому куті, прийшов здаватися у поліцію із адвокатом. Те, що пишуть в інтернеті — не вірте. Пістолета у чоловіка не було (по-перше, у його пальто дуже дрібні кишені, навіть телефон випадав, по-друге, він дуже любив і дорожив своєю роботою, і знав, що за найменший "косяк" (бійка, потасовка) одразу попруть. А він був в УДО, в елітному підрозділі охорони президента) у свої 26 років. Наймолодший і дуже перспективний офіцер. І ксивою теж ніколи не розмахував, оскільки це дуже конфіденційна інформація", — підсумувала Аліна.

instagram.com/ali_khmelyuk/

Як повідомляв OBOZREVATEL:

2 січня на території ЖК "Французький квартал" чоловік убив свого опонента одним ударом у голову.

За словами очевидців, водій вийшов із автомобіля та після діалогу отримав удар кулаком, від якого і помер на місці. Момент його жорстокого вбивства у центрі Києва потрапив на відео.

Підозрюваний потрапив на камери

Загиблим під час перепалки виявився військовослужбовець Управління державної охорони.

Боксер Соцмережі