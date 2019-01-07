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/Кримінал

Убивство військового у Києві: вдова розкрила невідомі подробиці трагедії

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Дружина вбитого під час перепалки на території елітного ЖК у Києві співробітника Управління державної охорони Василя Хмелюка розповіла про подробиці трагедії.

"Розповім усе як є, оскільки сил немає читати цю маячню журналістів", — написала вона на своїй сторінці в Instagram.

Сім'я Хмелюків

Сім'я Хмелюків

instagram.com/ali_khmelyuk/

За її словами, в нещасливий вечір 2 січня вони разом із чоловіком, маленькою дитиною, братами і другом поверталися із гостей. "За кермом був мій брат, під'їжджаючи до житлового комплексу, до шлагбауму, він не пропустив відв'язану таксу. Через що боксер-убивця підійшов до вікна і почав обурюватися, лаятися і т. д. Позаду нашого авто вже зібралася черга на заїзд у двір", — почала свою розповідь Аліна Хмелюк.

Убивство військового у Києві: вдова розкрила подробиці

instagram.com/ali_khmelyuk/

Її чоловік вийшов із автомобіля для того, щоб з'ясувати, чому стільки обурень. "Я із маленьким Глібом і Дімою (брат Василя. — Ред.) залишилася у авто, а чоловік пішов до хлопців. Вася стояв, руки в кишенях і сперечалися щось про собаку. І тут боксер-убивця наніс несподіваний удар у голову, Вася упав (потилицею не вдарився). Боксер-убивця відв'язав свою другу собаку Мастифа, взяв прокляту таксу і зник", — написала вдова.

Убивство військового у Києві: вдова розкрила подробиці

instagram.com/ali_khmelyuk/

За її словами, першу допомогу надали її брат Олексій і друг сім'ї Микита.

"Після того, як убив чоловіка, переховувався добу, збрив бороду. Коли зрозумів, що в глухому куті, прийшов здаватися у поліцію із адвокатом. Те, що пишуть в інтернеті — не вірте. Пістолета у чоловіка не було (по-перше, у його пальто дуже дрібні кишені, навіть телефон випадав, по-друге, він дуже любив і дорожив своєю роботою, і знав, що за найменший "косяк" (бійка, потасовка) одразу попруть. А він був в УДО, в елітному підрозділі охорони президента) у свої 26 років. Наймолодший і дуже перспективний офіцер. І ксивою теж ніколи не розмахував, оскільки це дуже конфіденційна інформація", — підсумувала Аліна.

Убивство військового у Києві: вдова розкрила подробиці

instagram.com/ali_khmelyuk/

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 2 січня на території ЖК "Французький квартал" чоловік убив свого опонента одним ударом у голову.

  • За словами очевидців, водій вийшов із автомобіля та після діалогу отримав удар кулаком, від якого і помер на місці. Момент його жорстокого вбивства у центрі Києва потрапив на відео.

Підозрюваний потрапив на камери

Підозрюваний потрапив на камери

Боксер

Боксер

Соцмережі

  • Підозрюваному у вбивстві боксеру Петру Очеретяному обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 днів із правом застави.

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Тег
кримінал
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васильевич василий
васильевич василий
Вот такие лопухи и охраняют вашего Петеньку
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Marozov nikolay
Marozov nikolay
Мощная "армия" парашиэнко пиздят её все кому не лень, что на домбассе и в Киеве на море. 😂🤣Элитное подразделения 🐷🐷🤣
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Мишкин Александр
Мишкин Александр
Marozov nikolay, тебе кацапорылый путиноид особенно видно из Пидороссии... А расплата есть и будет для всех русофашистских агрессоров и оккупантов, везде и повсюду... И за Донбасс,и за Крым,и за море...
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Лещов Юрий
Лещов Юрий
Сидели бы в машине,остался живой,не нужно борзеть!
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