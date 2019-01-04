Убивство військового у Києві: підозрюваний заговорив

Підозрюваний у вбивстві співробітника Управління державної охорони боксер Петро Очеретяний розповів свою версію події.

Про це після засідання суду, де йому обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 днів із правом застави, розповіла прес-секретар прокуратури Надія Максимець для LIGA.net.

"Це була словесна перепалка між підозрюваним і людьми, які під'їхали на машині. За його словами, вони ледве не задавили його собаку. Він їм зробив зауваження. Під час перепалки підозрюваний завдав удару", – наголосила Максимець.

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Вона не змогла підтвердити, що загиблий був співробітником УДО, додавши, що така інформація не звучала в судовому засіданні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 січня на території ЖК "Французький квартал", чоловік убив свого опонента одним ударом у голову.

За словами очевидців, до молодого чоловіка, який вигулював собаку, під'їхав на авто інший чоловік. Він вийшов із машини, щоб продовжити діалог, проте отримав удар кулаком, після чого впав.

Пізніше в мережі з'явилося фото підозрюваного. Він був одягнений у спортивний костюм і пуховик, а також із ним були дві собаки. Пізніше з'явилася інформація, що у вбивстві підозрюється боксер Петро Очеретяний.