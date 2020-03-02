Вбивство в будинку Кожари: ексміністр зірвав слідчий експеримент

Слідчий експеримент в будинку ексміністра закордонних справ України Леоніда Кожари за фактом вбивства медіаменеджера Сергія Старицького виявився зірваним. Він повинен був відбутися 2 березня о 13.00.
Як повідомили на офіційній сторінці юридичної компанії "Міллер" (захищає інтереси сім'ї загиблого) у Facebook, власників будинку, де трапилося вбивство, заздалегідь попередили про необхідність проведення слідчих дій. Однак Кожара і його дружина проігнорували це і не були вдома у призначений час.
За словами адвокатів сім'ї Старицького, на місці події були присутні представники потерпілих, слідчі СО Києво-Святошинського відділу поліції, керівництво слідчого управління, криміналісти, експерти-балісти, судово-медичний експерт, а також судово-медичний експерт-криміналіст.
Вбивство в будинку Кожари
"За словами слідчих, адвокати Кожари були також попереджені про слідчу дію, на що вони в телефонній розмові відповіли, що будуть через годину і разом з довіреною особою дадуть можливість провести слідчі дії в будинку Кожари. Очікування власників приміщення затяглося на дві години, після чого прибули двоє осіб, які представилися адвокатами Леоніда Кожари і повідомили, що останній вранці був госпіталізований через гіпертонічний криз", – йдеться в заяві компанії "Міллер".
Що стосується дружини Кожари, то вона нібито теж перебуває разом з чоловіком в лікарні "Феофанія". Більш того, адвокати Кожари заявили, що їх підзахисний вимагає не проводити слідчий експеримент без його участі.
Про зрив слідчого експерименту написав на своїй сторінці у Facebook і журналіст Денис Казанський. Він підтвердив версію юридичної компанії "Міллер".
"Як я і попереджав, подружжя Кожар намагаються уникнути відповідальності. Втім, рідні Старицького не збираються з цим миритися і налаштовані вимагати справедливого розслідування і покарання для винних", – зазначив він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
21 лютого в будинку колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожари, розташованому в селі Чайки Київської області, виявили труп з вогнепальним пораненням.
Загиблим виявився Сергій Старицький. З'ясувалося, що Кожара і його гість під час НП перебували в стані сильного алкогольного сп'яніння.
У мережі з'явилися фото і відео з місця загадкової загибелі медіаменеджера Сергія Старицького
Старицький раніше був головою правління телеканалу "Інтер".
Поліція розслідує подію за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК. За словами правоохоронців, у них є дані, які дають підстави припускати, що чоловік міг не сам покінчити з життям. Спочатку справа розслідувалася як самогубство.
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