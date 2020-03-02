Вбивство в будинку Кожари: ексміністр зірвав слідчий експеримент

Слідчий експеримент в будинку ексміністра закордонних справ України Леоніда Кожари за фактом вбивства медіаменеджера Сергія Старицького виявився зірваним. Він повинен був відбутися 2 березня о 13.00.

Як повідомили на офіційній сторінці юридичної компанії "Міллер" (захищає інтереси сім'ї загиблого) у Facebook, власників будинку, де трапилося вбивство, заздалегідь попередили про необхідність проведення слідчих дій. Однак Кожара і його дружина проігнорували це і не були вдома у призначений час.

За словами адвокатів сім'ї Старицького, на місці події були присутні представники потерпілих, слідчі СО Києво-Святошинського відділу поліції, керівництво слідчого управління, криміналісти, експерти-балісти, судово-медичний експерт, а також судово-медичний експерт-криміналіст.

Вбивство в будинку Кожари

"За словами слідчих, адвокати Кожари були також попереджені про слідчу дію, на що вони в телефонній розмові відповіли, що будуть через годину і разом з довіреною особою дадуть можливість провести слідчі дії в будинку Кожари. Очікування власників приміщення затяглося на дві години, після чого прибули двоє осіб, які представилися адвокатами Леоніда Кожари і повідомили, що останній вранці був госпіталізований через гіпертонічний криз", – йдеться в заяві компанії "Міллер".

Що стосується дружини Кожари, то вона нібито теж перебуває разом з чоловіком в лікарні "Феофанія". Більш того, адвокати Кожари заявили, що їх підзахисний вимагає не проводити слідчий експеримент без його участі.

Про зрив слідчого експерименту написав на своїй сторінці у Facebook і журналіст Денис Казанський. Він підтвердив версію юридичної компанії "Міллер".

"Як я і попереджав, подружжя Кожар намагаються уникнути відповідальності. Втім, рідні Старицького не збираються з цим миритися і налаштовані вимагати справедливого розслідування і покарання для винних", – зазначив він.

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