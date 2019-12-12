Вбивство Шеремета: фото підозрюваних порівняли з кадрами з камер спостереження

Фото підозрюваних у вбивстві відомого журналіста Павла Шеремета у Києві, яких затримали 12 грудня 2019 року, порівняли із старими кадрами із камер спостереження.
OBOZREVATEL публікує для своїх читачів підбірку знімків (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
Журналіста вбили 20 липня 2016 року на перехресті вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького. Фото з камер спостереження:
Фото підозрюваних у вбивстві Шеремета з камер спостереження
Київ Оперативний
Фото підозрюваних у вбивстві Шеремета з камер спостереження
Київ Оперативний
Фото підозрюваних у вбивстві Шеремета з камер спостереження
Київ Оперативний
Лише через кілька років – 12 грудня 2019 року Національна поліція України затримала підозрюваних у вбивстві Шеремета. Правоохоронці прийшли з обшуками до музиканта Андрія Riffmaster Антоненка та відомої військової медикині й волонтерки Юлії Кузьменко. Нові фото підозрюваних:
Підозрюваний у вбивстві Шеремета Андрей Riffmaster Антоненко
Facebook Андрія Riffmaster Антоненка
Підозрюваний у вбивстві Шеремета Андрей Riffmaster Антоненко
Facebook Андрія Riffmaster Антоненка
Підозрювана у вбивстві Шеремета Юлія Кузьменко
Facebook Юлії Кузьменко
Підозрювана у вбивстві Шеремета Юлія Кузьменко
Klymenko Time
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Шеремет був убитий 20 липня 2016 року на перехресті вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького у Києві. При вбивстві використовувався вибуховий пристрій з дистанційним керуванням.
Пізніше слідство у справі Шеремета "встановило особу, що може бути причетна до вбивства журналіста, але не ідентифікувало її". Також поліція засекретила частину матеріалів у справі Шеремета.
5 листопада співробітники МВС нагрянули з обшуками до ветерана АТО Інни Грищенко та її чоловіка, учасника боїв за ДАП Владислава Грищенка "Бучі".
Грищенко взяли під варту на 60 діб.
28 листопада Київський апеляційний суд відхилив апеляцію захисту "Пуми" і залишив жінку під вартою.
Пізніше з'явилася інформація про те, що в ГПУ нібито на 90% впевнені в причетності до вбивства Шеремета добровольців.
Разом з тим, перед цим джерела в поліції сумнівалися в тому, що така версія обгрунтована. Однак вони підтверджували, що у справі Шеремета також проходили виконавцями чоловік і жінка, які встановлювали вибухівку.
Чоловік "Пуми" заявив, що йому запропонували зізнатися у вбивстві журналіста Павла Шеремета. В обмін на це ветерану обіцяли звільнити з-під арешту дружину.
Національна поліція України від 12 грудня 2019 року затримала підозрюваних у вбивстві журналіста Шеремета.
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