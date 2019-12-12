Головна Новини
12 грудня • оновлено в 17:17
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

Вбивство Шеремета: фото підозрюваних порівняли з кадрами з камер спостереження

7.8т
Читати матеріал російською

Фото підозрюваних у вбивстві відомого журналіста Павла Шеремета у Києві, яких затримали 12 грудня 2019 року, порівняли із старими кадрами із камер спостереження.

OBOZREVATEL публікує для своїх читачів підбірку знімків (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Журналіста вбили 20 липня 2016 року на перехресті вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького. Фото з камер спостереження:

Фото підозрюваних у вбивстві Шеремета з камер спостереження

Фото підозрюваних у вбивстві Шеремета з камер спостереження

Київ Оперативний

Фото підозрюваних у вбивстві Шеремета з камер спостереження

Фото підозрюваних у вбивстві Шеремета з камер спостереження

Київ Оперативний

Фото підозрюваних у вбивстві Шеремета з камер спостереження

Фото підозрюваних у вбивстві Шеремета з камер спостереження

Київ Оперативний

Новини
Як вбили Шеремета: відео моменту вибуху

Лише через кілька років – 12 грудня 2019 року Національна поліція України затримала підозрюваних у вбивстві Шеремета. Правоохоронці прийшли з обшуками до музиканта Андрія Riffmaster Антоненка та відомої військової медикині й волонтерки Юлії Кузьменко. Нові фото підозрюваних:

Підозрюваний у вбивстві Шеремета Андрей Riffmaster Антоненко

Підозрюваний у вбивстві Шеремета Андрей Riffmaster Антоненко

Facebook Андрія Riffmaster Антоненка

Підозрюваний у вбивстві Шеремета Андрей Riffmaster Антоненко

Підозрюваний у вбивстві Шеремета Андрей Riffmaster Антоненко

Facebook Андрія Riffmaster Антоненка

Підозрювана у вбивстві Шеремета Юлія Кузьменко

Підозрювана у вбивстві Шеремета Юлія Кузьменко

Facebook Юлії Кузьменко

Підозрювана у вбивстві Шеремета Юлія Кузьменко

Підозрювана у вбивстві Шеремета Юлія Кузьменко

Klymenko Time

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Особа
Павло Шеремет
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
21
7
Смішно
12
Цікаво
8
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
васильевич василий
васильевич василий
С бородой - значит виноват
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
А говорили ФСБ. Им больше делать нечего
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги