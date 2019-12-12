Вбивство Шеремета: фото підозрюваних порівняли з кадрами з камер спостереження

Фото підозрюваних у вбивстві відомого журналіста Павла Шеремета у Києві, яких затримали 12 грудня 2019 року, порівняли із старими кадрами із камер спостереження.

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Журналіста вбили 20 липня 2016 року на перехресті вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького. Фото з камер спостереження:

Фото підозрюваних у вбивстві Шеремета з камер спостереження Київ Оперативний

Фото підозрюваних у вбивстві Шеремета з камер спостереження Київ Оперативний

Фото підозрюваних у вбивстві Шеремета з камер спостереження Київ Оперативний

Лише через кілька років – 12 грудня 2019 року Національна поліція України затримала підозрюваних у вбивстві Шеремета. Правоохоронці прийшли з обшуками до музиканта Андрія Riffmaster Антоненка та відомої військової медикині й волонтерки Юлії Кузьменко. Нові фото підозрюваних:

Підозрюваний у вбивстві Шеремета Андрей Riffmaster Антоненко Facebook Андрія Riffmaster Антоненка

Підозрюваний у вбивстві Шеремета Андрей Riffmaster Антоненко Facebook Андрія Riffmaster Антоненка

Підозрювана у вбивстві Шеремета Юлія Кузьменко Facebook Юлії Кузьменко

Підозрювана у вбивстві Шеремета Юлія Кузьменко Klymenko Time

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