Подвійне вбивство дівчат у Києві: суд вирішив долю підозрюваних

Підозрюваних у вбивстві двох дівчат на Подолі в Києві заарештували на 2 місяці без визначення розміру застави.

Таке рішення Шевченківським районним судом столиці було ухвалено за клопотанням міської прокуратури, передає пресслужба на сторінці у Facebook.

Дії 34-річного чоловіка і його 19-річної спільниці кваліфіковані за п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох осіб, вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб) та ч. 4 ст. 187 (розбій, спрямований на заволодіння майном, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень) КК України.

Підозрювані та вбиті дівчата Колаж

За вчинене їм загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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