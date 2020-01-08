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8 січня • оновлено в 18:19
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Подвійне вбивство дівчат у Києві: суд вирішив долю підозрюваних

1.3т
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Підозрюваних у вбивстві двох дівчат на Подолі в Києві заарештували на 2 місяці без визначення розміру застави.

Таке рішення Шевченківським районним судом столиці було ухвалено за клопотанням міської прокуратури, передає пресслужба на сторінці у Facebook.

Дії 34-річного чоловіка і його 19-річної спільниці кваліфіковані за п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох осіб, вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб) та ч. 4 ст. 187 (розбій, спрямований на заволодіння майном, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень) КК України.

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Підозрювані та вбиті дівчата

Підозрювані та вбиті дівчата

Колаж

За вчинене їм загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У Подільському районі Києва 4 січня місцева жителька виявила два трупи дівчат у квартирі, яку здавала орендарям на Новий рік.

  • У мережі з'явилися моторошні подробиці та фото тіл дівчат, яких убили в орендованій на Новий рік квартирі.

  • Дівчата 16-ти та 19-ти років були у розшуку як зниклі безвісти з 2 січня 2020 року.

  • Загиблими виявилися 16-річна Марія Каминіна і 19-річна Єва Лисенко.

  • Пізніше було опубліковано фотороботи підозрюваних у жорстокому вбивстві у Подільському районі Києва. Йдеться про Сергія Ксьондзика та Єлизавету Бершацьку.

  • 6 січня в Одесі затримали Ксьондзика і Бершацьку – підозрюваних у вбивстві двох дівчат в орендованій квартирі у Києві.

  • Ксьондзик перебував під слідством за вчинення грабежу з насильством.

  • OBOZREVATEL дізнався всі подробиці трагедії.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Вбивство в Києві Кримінал Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
прокуратура Києва вбивство
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АлИБАБАЕВИЧ АБДУРАХМАН
АлИБАБАЕВИЧ АБДУРАХМАН
Какие 10 лет.Пожизненно этой нечисти а потом прямо в ад.
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