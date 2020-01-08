Подвійне вбивство дівчат у Києві: суд вирішив долю підозрюваних

Підозрюваних у вбивстві двох дівчат на Подолі в Києві заарештували на 2 місяці без визначення розміру застави.
Таке рішення Шевченківським районним судом столиці було ухвалено за клопотанням міської прокуратури, передає пресслужба на сторінці у Facebook.
Дії 34-річного чоловіка і його 19-річної спільниці кваліфіковані за п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох осіб, вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб) та ч. 4 ст. 187 (розбій, спрямований на заволодіння майном, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень) КК України.
Підозрювані та вбиті дівчата
Колаж
За вчинене їм загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Подільському районі Києва 4 січня місцева жителька виявила два трупи дівчат у квартирі, яку здавала орендарям на Новий рік.
У мережі з'явилися моторошні подробиці та фото тіл дівчат, яких убили в орендованій на Новий рік квартирі.
Дівчата 16-ти та 19-ти років були у розшуку як зниклі безвісти з 2 січня 2020 року.
Загиблими виявилися 16-річна Марія Каминіна і 19-річна Єва Лисенко.
Пізніше було опубліковано фотороботи підозрюваних у жорстокому вбивстві у Подільському районі Києва. Йдеться про Сергія Ксьондзика та Єлизавету Бершацьку.
6 січня в Одесі затримали Ксьондзика і Бершацьку – підозрюваних у вбивстві двох дівчат в орендованій квартирі у Києві.
Ксьондзик перебував під слідством за вчинення грабежу з насильством.
OBOZREVATEL дізнався всі подробиці трагедії.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Вбивство в Києві" на сайті "OBOZREVATEL".