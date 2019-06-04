Вбивство дитини поліцією під Києвом: до будівлі суду стягнули силовиків

Під будівлю Голосіївського районного суду в Києві, де 4 червня мають обрати запобіжний захід підозрюваним у вбивстві дитини поліцейським, стягнули автомобілі з силовиками.

Станом на 8:30 ранку, біля суду перебували чотири автозаки та кілька автобусів з Національною гвардією, пише УНН.

Засідання заплановано на 9 ранку. Прокуратура Києва буде наполягати на утриманні під арештом.

Силовики зібралися під судом

Як пише Newsone, також вимагати справедливого суду прийшли громадські активісти.

Свідки нарахували 4 автозаки

"Заходи безпеки більш ніж серйозні. Оскільки навіть по дорозі до Голосіївського райсуду і по території кварталу ми бачили мінімум три десятка правоохоронців у червоних беретах. Це спецслужбовці, які повинні зберігати громадський правопорядок. Крім того, були і автобуси з представниками Нацгвардії", – повідомив журналіст.

Автозаки

Під підозрою перебувають два правоохоронця: старший сержант групи реагування Володимир Петровець і лейтенант Іван Приходько, який служить у водній поліції. Їм інкримінують хуліганство, вчинене групою осіб та з застосуванням зброї і умисне вбивство малолітньої дитини. Максимальне покарання – довічне позбавлення волі.

Тим часом під будівлею МВС, куди після звістки про смерть дитини активісти принесли квіти та іграшки, прибрали імпровізований меморіал, пише ТСН. Службовці міністерства намагалися стерти слово "вбивці" і вивезли всі шини.

Миють асфальт Facebook Natasya Nagorna

Під МВД Facebook Natasya Nagorna

Нагадаємо, що лікарі боролися за життя 5-річного Кирила з 31 травня. У цей день під час прогулянки біля свого будинку в Переяслав-Хмельницькому дитина отримала раптове поранення в голову. Підозрюваними у стрільбі назвали поліцейських, які в позаслужбовий час стріляли по банках.

Загиблий хлопчик Facebook Тетяни Тлявової

Як писав OBOZREVATEL, пізніше з'ясувалося, що підозрювані були п'яними. Спершу працівники поліції стверджували, що хлопчик з необережності послизнувся і впав на асфальтобетонне покриття та камінь, коли гуляв біля будинку разом з трьома іншими дітьми.

Незабаром вони зізналися, що розважалися в нетверезому стані і випадково влучили в дитину. Хлопчик був госпіталізований в реанімацію, а під час обшуків у підозрюваних вдома знайшли склад зброї.

3 червня малюк помер не приходячи до тями. Лікарі видалили йому половину черепа, але так і не змогли дістати кулю з мозку.

Після новини про смерть дитини під будівлею МВС зібрався мітинг, на якому вимагали відставки глави відомства Арсена Авакова. Глава Нацполіціі в Київській області Дмитро Ценов подав у відставку.

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