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/Кримінал

Вбивство дитини під Києвом: з'явилася нова інформація про підозрюваних

6.4тЧитати матеріал російською

Адвокати підозрюваних в убивстві 5-річної дитини під Києвом подали апеляцію на рішення суду щодо утримання під вартою.

Захист Володимира Петровця та Івана Приходька наполягатиме на зміні запобіжного заходу, пише УНН.

"Давалося п'ять діб на оскарження. Вони вже пройшли, звичайно, подали", – зазначив адвокат підозрюваного Андрій Козацький.

Приходько

Приходько

Укрінформ

Також про апеляцію заявив захисник і другого фігуранта справи. Він зазначив, що судове засідання щодо розгляду ще не призначили.

Петровець

Петровець

Страна

Нагадаємо, що Приходьку і Петровцю призначили 60 діб арешту без права на заставу. Обидва свою провину заперечували. Адвокат сім'ї загиблого висловив припущення, що смертельну кулю могла випустити інша дитина. За даними слідства, на місці стрілянини були син Петровця разом зі своїм другом.

Як писав OBOZREVATEL, спершу працівники поліції стверджували, що потерпілий Кирило Тлявов із необережності послизнувся і впав на асфальтобетонне покриття та камінь, коли гуляв біля будинку разом із трьома іншими дітьми.

Незабаром вони зізналися, що розважалися в нетверезому стані й влучили у дитину. Хлопчик був госпіталізований в реанімацію, а під час обшуків у підозрюваних вдома знайшли склад зброї.

3 червня маленький Кирилко помер, не приходячи до тями. Лікарі видалили йому половину черепа, але так і не змогли дістати кулю з мозку.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна
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Ефимова Елена
Ефимова Елена
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Алексеева Светлана
Алексеева Светлана
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