Вбивство дитини під Києвом: Аваков зробив заяву щодо відставки

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков не має наміру йти у відставку після вбивства 5-річного Кирила Тлявова у Переяслав-Хмельницькому.
Однак відповідне рішення може ухвалити Верховна Рада, пише "Інтерфакс-Україна". Про це повідомив сам міністр після засідання Кабміну 5 червня.
"Я теж не напишу заяву про відставку, але питання моєї відставки може розглянути у відповідному порядку цей парламент, або наступний, або хто-небудь", — заявив Аваков.
Після смерті дитини від вогнепального поранення в голову, у скоєнні якого підозрюють двох поліцейських, в декількох містах України відбулися масові мітинги із закликом до Авакову піти у відставку.
Також на сайті президента України була зареєстрована відповідна петиція. За два дні після публікування вона набрала понад 20 000 голосів "за" з 25 000, які необхідні для розгляду.
Арсен Аваков
УНІАН
Як писав OBOZREVATEL:
5-річний Кирило отримав поранення в голову під час прогулянки біля свого будинку у Переяслав-Хмельницькому 31 травня. Хлопчик помер 3 червня у лікарні, не приходячи до тями.
Поліцейські, як з'ясувалося, були п'яними і просто "розважалися", стріляючи по банках.
Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що поліцейські, які вбили дитину, будуть покарані за всією суворістю закону і справу не вдасться "зам'яти".
4 червня суд заарештував двох поліцейських, підозрюваних у вбивстві дитини, Володимира Петровця та Івана Приходька. Однак вони свою провину заперечували.
Також Князєв звільнив главу Нацполіції Київської області Дмитра Ценова, який попросив відправити його у зону ООС на Донбас.
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