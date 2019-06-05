Вбивство дитини під Києвом: Аваков зробив заяву щодо відставки

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков не має наміру йти у відставку після вбивства 5-річного Кирила Тлявова у Переяслав-Хмельницькому.

Однак відповідне рішення може ухвалити Верховна Рада, пише "Інтерфакс-Україна". Про це повідомив сам міністр після засідання Кабміну 5 червня.

"Я теж не напишу заяву про відставку, але питання моєї відставки може розглянути у відповідному порядку цей парламент, або наступний, або хто-небудь", — заявив Аваков.

Після смерті дитини від вогнепального поранення в голову, у скоєнні якого підозрюють двох поліцейських, в декількох містах України відбулися масові мітинги із закликом до Авакову піти у відставку.

Також на сайті президента України була зареєстрована відповідна петиція. За два дні після публікування вона набрала понад 20 000 голосів "за" з 25 000, які необхідні для розгляду.

Арсен Аваков УНІАН

Як писав OBOZREVATEL:

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