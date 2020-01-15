Суд "поховав" гучну справу щодо вбивства адвоката під Києвом

Чотирьох підозрюваних у гучному вбивстві адвоката Юрія Ігнатенка, який був знайдений мертвим 23 березня 2015 року, відпустили з-під варти.

Таке рішення в середу, 15 січня, прийняв апеляційний суд Києва, повідомила ТСН дружина вбитого юриста. Фігурантів звільнили без застосування запобіжних заходів.

Як повідомив адвокат сім'ї Ігнатенків Валерій Кузьменко, суд скасував рішення Броварського суду про продовження запобіжних заходів, а саму справу відправив на новий розгляд до суду першої інстанції.

Кузьменко зазначив, що таким чином судді свідомо "поховали" справу, оскільки термін перегляду вже вийшов.

Захисники сім'ї Ігнатенків планують подавати позов проти суддів апеляційного суду, які, на переконання Кузьменка, свідомо здійснили неправомірні дії.

Як відомо, у 2015 році після трьох днів пошуку Ігнатенка знайшли мертвим у полі поблизу села Рожни Броварського району Київської області. На ньому були сліди численних побоїв.

Колеги адвоката були впевнені, що вбивство пов'язане з професійною діяльністю Юрія. Незадовго до викрадення чоловік виграв у суді справу про аферу з нерухомістю та попереджав рідних, що йому можуть помститися.

Юрій Ігнатенко Факти

За підозрою у вбивстві були затримані чотири особи: лікар-психіатр, як замовник вбивства, його родич, а також двоє виконавців вбивства.

Поки тривали судові засідання, всі четверо перебували в Київському СІЗО №1. Ще в листопаді минулого року адвокати, які захищають Ігнатенка, заявляли про затягування процесу та постійні перенесення засідань. Також попереджали, що підозрюваним намагаються всіма способами змінити запобіжний захід.

Тіло адвоката знайшли неподалік від села Рожни на Київщині Факти

Нещодавно OBOZREVATEL писав, як просувається інша резонансна справа – про вбивство поліцейським Сергієм Олійником підлітка з Боярки Михайла Медведєва. До свого повноліття хлопець не дожив усього 10 днів.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!