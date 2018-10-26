Вбивав українців із найманцями: під Києвом затримали терориста ''ДНР''

Співробітники Державної прикордонної служби України спільно зі Службою безпеки 26 жовтня затримали в аеропорту "Бориспіль" терориста "ДНР".

Як повідомляє прес-центр відомства, пасажир прибув на рейсі з Мінська (також опубліковано відео, щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).

Правоохоронці встановили, що він перебував у складі російських найманців і виконував завдання у районі міста Сніжне, що на непідконтрольній території Донбасу.

"Викрили 29-річного чоловіка під час прикордонного оформлення, коли він прилетів у Київ із Білорусі. Крім того, прикордонники з’ясували, що наш співвітчизник, аби не попастися правоохоронцям на лінії розмежування у районі операції Об’єднаних сил, вирішив не прямувати через контрольні пункти в’їзду-виїзду, а залишив межі України через один із закритих пунктів пропуску в Луганській області", — йдеться у повідомленні.

Українські прикордонники викликали на місце події слідчу групу зі співробітників Національної поліції. Українця, який воював на боці терористів, може очікувати кримінальна відповідальність, крім порушення порядку виїзду з тимчасово окупованої території.

Під час допиту чоловік надав правоохоронцям свій телефон. Він уточнив, що прибував у підрозділі окупантів із 2014 по 2015 рік, поки не отримав поранення.

Поранення терориста "ДНР" Прес-центр Держприкордонслужби

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні прикордонники затримали в "Борисполі" людину з бази розшуку Інтерполу, яку підозрюють у тероризмі в складі ІДІЛ.