Вбивали в під'їзді: у Києві знайшли тіло чоловіка

У Києві, в під'їзді житлового будинку, виявили труп чоловіка з колото-різанами ранами.
Зі своїх джерел OBOZREVATEL дізнався, що трагедія трапилася на пр. Перемоги, в Святошинському районі. Вік загиблого – 45-50 років.
Заступниця начальника пресслужби ГУНП Яна Неруш підтвердила нашим журналістам, що в під'їзді було виявлено тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті.
"На місце виїжджала група, були проведені першочергові слідчі дії. Причина смерті стане відома після проведення судмедекспертизи", – зазначила вона.
Тіло виявили в під'їзді будинку
Домік.ua
Тіло виявили в під'їзді будинку
Домік.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві поліція розслідує смерть 9-річного школяра. За попередньою версією, хлопчик помер у результаті отруєння газом.
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