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10 вересня • оновлено в 22:34
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Вбивали в під'їзді: у Києві знайшли тіло чоловіка

4.3т Читати матеріал російською

У Києві, в під'їзді житлового будинку, виявили труп чоловіка з колото-різанами ранами.

Зі своїх джерел OBOZREVATEL дізнався, що трагедія трапилася на пр. Перемоги, в Святошинському районі. Вік загиблого – 45-50 років.

Заступниця начальника пресслужби ГУНП Яна Неруш підтвердила нашим журналістам, що в під'їзді було виявлено тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті.

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"На місце виїжджала група, були проведені першочергові слідчі дії. Причина смерті стане відома після проведення судмедекспертизи", – зазначила вона.

Тіло виявили в під'їзді будинку

Тіло виявили в під'їзді будинку

Домік.ua

Тіло виявили в під'їзді будинку

Тіло виявили в під'їзді будинку

Домік.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві поліція розслідує смерть 9-річного школяра. За попередньою версією, хлопчик помер у результаті отруєння газом.

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Теми
Ексклюзив Кримінал Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
кримінал Національна поліція України
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