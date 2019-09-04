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4 вересня • оновлено в 16:39
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"Важлива пташка": у Києві затримали "фальшивого поліцейського"

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У центрі Києва 30 серпня на бульварі Дружби Народів поліцейські зупинили порушника правил дорожнього руху, водія Mercedes, який пред'явив їм фальшиві документи оперативника.

Про це "Стране" стало відомо із власних джерел у патрульній поліції. У авто були номери з чотирма вісімками і загальнодержавними символами "ІІ", якими часто користуються працівники МВС і спецслужб (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

У відповідь на зауваження патрульних про порушення ПДР і вимогу передати водійське посвідчення та документи на машину водій влаштував скандал.

У Києві затримали "фальшивого поліцейського"

У Києві затримали "фальшивого поліцейського"

Чоловік заявив, що він "важлива пташка" і показав оперативний талон, який працівники МВС і спецслужб під прикриттям використовують на завданнях. Він звільняє машину від огляду і дає право водієві у разі необхідності відхилятися від дотримання ПДР.

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Патрульні передзвонили у диспетчерську УПП, щоб уточнити, чи є в базі оперативний талон із таким номером. Виявилося, що його немає і талон – фальшивка.

Документ із ознаками підробки вилучили, а за фактом використання свідомо підробленого документа завели кримінальне провадження за ч. 4 ст. 358 КК України. Винуватцю загрожує покарання до двох років обмеження волі.

У центрі Києва поліцейські зупинили порушника правил дорожнього руху

У центрі Києва поліцейські зупинили порушника правил дорожнього руху

Водій пред'явив їм фальшиві документи оперативника

Водій пред'явив їм фальшиві документи оперативника

Чоловік заявив, що він "важлива пташка"

Чоловік заявив, що він "важлива пташка"

Карта місцевості

Карта місцевості

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 30 серпня на бульварі Дружби Народів (Печерський район) поліцейські блокували легковий автомобіль Mercedes.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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