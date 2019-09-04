"Важлива пташка": у Києві затримали "фальшивого поліцейського"

У центрі Києва 30 серпня на бульварі Дружби Народів поліцейські зупинили порушника правил дорожнього руху, водія Mercedes, який пред'явив їм фальшиві документи оперативника.

Про це "Стране" стало відомо із власних джерел у патрульній поліції. У авто були номери з чотирма вісімками і загальнодержавними символами "ІІ", якими часто користуються працівники МВС і спецслужб (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

У відповідь на зауваження патрульних про порушення ПДР і вимогу передати водійське посвідчення та документи на машину водій влаштував скандал.

У Києві затримали "фальшивого поліцейського"

Чоловік заявив, що він "важлива пташка" і показав оперативний талон, який працівники МВС і спецслужб під прикриттям використовують на завданнях. Він звільняє машину від огляду і дає право водієві у разі необхідності відхилятися від дотримання ПДР.

Патрульні передзвонили у диспетчерську УПП, щоб уточнити, чи є в базі оперативний талон із таким номером. Виявилося, що його немає і талон – фальшивка.

Документ із ознаками підробки вилучили, а за фактом використання свідомо підробленого документа завели кримінальне провадження за ч. 4 ст. 358 КК України. Винуватцю загрожує покарання до двох років обмеження волі.

У центрі Києва поліцейські зупинили порушника правил дорожнього руху

Водій пред'явив їм фальшиві документи оперативника

Чоловік заявив, що він "важлива пташка"

Карта місцевості

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 30 серпня на бульварі Дружби Народів (Печерський район) поліцейські блокували легковий автомобіль Mercedes.

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