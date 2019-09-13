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13 вересня • оновлено в 15:48
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Валюта за заниженим курсом: у Києві поліція впіймала хитрих злочинців. Фото

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У Києві затримали двох чоловіків, які на вулиці Хрещатик обдурювали людей, пропонуючи "купити валюту за заниженим курсом".

Нещодавно вони шахрайським методом виманили у жінки 8 тисяч гривень та намагались втекти, написали на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитись фото, доскрольте до кінця сторінки).

Схему встигли помітити працівники поліції і затримали чоловіків, щойно ті почали розходитися у різні боки.

У Києві поліція впіймала хитрих злочинців

У Києві поліція впіймала хитрих злочинців

Київ Оперативний

Новини
Озброєні та у масках: на Київщині затримали небезпечну злочинну банду
У Києві затримали двох чоловіків, які на вулиці Хрещатик обдурювали людей

У Києві затримали двох чоловіків, які на вулиці Хрещатик обдурювали людей

Київ Оперативний

Вони пропонували "купити валюту за заниженим курсом"

Вони пропонували "купити валюту за заниженим курсом"

Київ Оперативний

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві правоохоронці "на гарячому" затримали сімох осіб, зокрема й підлітків, які напали на туристку з Індії та викрали її гаманець із документами, картками й грошима.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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