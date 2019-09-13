Валюта за заниженим курсом: у Києві поліція впіймала хитрих злочинців. Фото

У Києві затримали двох чоловіків, які на вулиці Хрещатик обдурювали людей, пропонуючи "купити валюту за заниженим курсом".
Нещодавно вони шахрайським методом виманили у жінки 8 тисяч гривень та намагались втекти, написали на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитись фото, доскрольте до кінця сторінки).
Схему встигли помітити працівники поліції і затримали чоловіків, щойно ті почали розходитися у різні боки.
У Києві поліція впіймала хитрих злочинців
Київ Оперативний
У Києві затримали двох чоловіків, які на вулиці Хрещатик обдурювали людей
Київ Оперативний
Вони пропонували "купити валюту за заниженим курсом"
Київ Оперативний
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві правоохоронці "на гарячому" затримали сімох осіб, зокрема й підлітків, які напали на туристку з Індії та викрали її гаманець із документами, картками й грошима.
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