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4 грудня • оновлено в 21:48
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Під Києвом поліція зловила п'яного депутата за кермом

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В Обухові Київської області поліцейські зупинили водія, який керував авто в стані алкогольного сп'яніння. Порушником виявився депутат райради.

Сталося це 3 грудня. Група реагування патрульної поліції виявила, що один із водіїв створив аварійну ситуацію, повідомила пресслужба ГУ Нацполіції Київщини.

Відзначається, що з салону авто депутата виходив "відчутний запах алкоголю".

"Правоохоронці запропонували водієві пройти тест на алкогольне сп'яніння при свідках. Однак, чоловік відмовився", – зазначили у відомстві.

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Інцидент із депутатом в Обухові

Інцидент із депутатом в Обухові

ГУНП у Київській області

Поліцейські склали протокол за ст. 130 ч. 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (керування авто в стані алкогольного сп'яніння).

Санкція статті передбачає 10200 грн штрафу з позбавленням права керування транспортними засобами на рік.

Випадок стався в Обухові Київської області

Випадок стався в Обухові Київської області

Google. Maps

Випадок стався в Обухові Київської області

Випадок стався в Обухові Київської області

Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві п'яний водій, втікаючи від патрульних, розбив 12 автомобілів. Чоловіка затримали в центрі міста, недалеко від Бессарабської площі.

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Автор
Антон Степанов Антон Степанов
Теми
Кримінал Війна на дорогах Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
ДТП авто кримінал Національна поліція України
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