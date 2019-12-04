Під Києвом поліція зловила п'яного депутата за кермом

В Обухові Київської області поліцейські зупинили водія, який керував авто в стані алкогольного сп'яніння. Порушником виявився депутат райради.
Сталося це 3 грудня. Група реагування патрульної поліції виявила, що один із водіїв створив аварійну ситуацію, повідомила пресслужба ГУ Нацполіції Київщини.
Відзначається, що з салону авто депутата виходив "відчутний запах алкоголю".
"Правоохоронці запропонували водієві пройти тест на алкогольне сп'яніння при свідках. Однак, чоловік відмовився", – зазначили у відомстві.
Інцидент із депутатом в Обухові
ГУНП у Київській області
Поліцейські склали протокол за ст. 130 ч. 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (керування авто в стані алкогольного сп'яніння).
Санкція статті передбачає 10200 грн штрафу з позбавленням права керування транспортними засобами на рік.
Випадок стався в Обухові Київської області
Google. Maps
Випадок стався в Обухові Київської області
Google. Maps
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві п'яний водій, втікаючи від патрульних, розбив 12 автомобілів. Чоловіка затримали в центрі міста, недалеко від Бессарабської площі.
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