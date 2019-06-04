Українці закликали дати довічне поліцейським за вбивство 5-річної дитини

Половина опитаних українців хоче, щоб винним у смерті 5-річного хлопчика у Переяславі-Хмельницькому п’яним правоохоронцям дали довічне ув’язнення.
Про це свідчать результати голосування, яке провів OBOZREVATEL. У ньому взяли участь понад 20 тисяч читачів. Нагадаємо: 31 травня на Київщині п’яні поліцейські підстрелили хлопчика, який згодом помер у лікарні.
Отже, 50% учасників вирішили, що правоохоронцям треба дати довічне ув’язнення. 33% читачів вважають, що це повинно вирішувати не населення – суд винесе вирок.
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Ще 9% думають, що винуватців має лінчувати народ. А 8% учасників опитування міркують, що це вже неважливо, адже дитину батькам не повернеш.
Українці закликали дати довічне поліцейським, які вбили 5-річну дитину
Як повідомляв OBOZREVATEL:
31 травня у місті Переяслав-Хмельницький під Києвом 5-річний хлопчик отримав вогнепальне поранення в голову.
Дитину під Києвом підстрелили п'яні поліцейські. Їх затримали.
П'ятирічний Кирило, якого поранили в голову п'яні копи, помер у лікарні, не приходячи до тями.
Рідні хлопчика дізналися про те, що в його голову влучила куля, тільки через п'ять годин після події.
У Києві відбулася акція протесту – активісти вимагали покарати поліцейських, які застрелили 5-річного хлопчика в Переяславі-Хмельницькому.
Соцмережі бурхливо відреагували на загибель 5-річного Кирила. Відповіли на це й у вищому керівництві країни.
Через вбивство хлопчика глава Нацполіції Київщини попросив його звільнити і відправити в ООС.
Стали відомі подробиці про поліцейських, які підстрелили дитину в Переяславі-Хмельницькому.
У місті Переяслав-Хмельницький, де смертельно поранили 5-річну дитину, немає патрульної поліції в тому вигляді, в якому її запускали в 2015 році.
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