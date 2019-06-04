Українці закликали дати довічне поліцейським за вбивство 5-річної дитини

Половина опитаних українців хоче, щоб винним у смерті 5-річного хлопчика у Переяславі-Хмельницькому п’яним правоохоронцям дали довічне ув’язнення.

Про це свідчать результати голосування, яке провів OBOZREVATEL. У ньому взяли участь понад 20 тисяч читачів. Нагадаємо: 31 травня на Київщині п’яні поліцейські підстрелили хлопчика, який згодом помер у лікарні.

Отже, 50% учасників вирішили, що правоохоронцям треба дати довічне ув’язнення. 33% читачів вважають, що це повинно вирішувати не населення – суд винесе вирок.

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Ще 9% думають, що винуватців має лінчувати народ. А 8% учасників опитування міркують, що це вже неважливо, адже дитину батькам не повернеш.

Українці закликали дати довічне поліцейським, які вбили 5-річну дитину

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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