ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
LadyCity

/Кримінал

Українці закликали дати довічне поліцейським за вбивство 5-річної дитини

607Читати матеріал російською

Половина опитаних українців хоче, щоб винним у смерті 5-річного хлопчика у Переяславі-Хмельницькому п’яним правоохоронцям дали довічне ув’язнення.

Про це свідчать результати голосування, яке провів OBOZREVATEL. У ньому взяли участь понад 20 тисяч читачів. Нагадаємо: 31 травня на Київщині п’яні поліцейські підстрелили хлопчика, який згодом помер у лікарні.

Отже, 50% учасників вирішили, що правоохоронцям треба дати довічне ув’язнення. 33% читачів вважають, що це повинно вирішувати не населення – суд винесе вирок.

Скріншот

Скріншот

Ще 9% думають, що винуватців має лінчувати народ. А 8% учасників опитування міркують, що це вже неважливо, адже дитину батькам не повернеш.

Українці закликали дати довічне поліцейським, які вбили 5-річну дитину

Українці закликали дати довічне поліцейським, які вбили 5-річну дитину

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Місце
УкраїнаКиїв
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
К Денис
К Денис
А толку от того что делает народ... Где все эти активисты правосеки и прочее хохло.лядская погань?? В суды врываетесь, ментов бьете.. А за свое же будущее поколение ответить не можете.. Защитить от своих же ментов... Тьфу.. Знаю что комент удалят... Но случай вопиющий..
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки