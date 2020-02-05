Убивство Шеремета у Києві: суд залишив Дугарь під нічним домашнім арештом

Печерський районний суд міста Києва продовжив нічний домашній арешт підозрюваній у вбивстві журналіста Павла Шеремета, військовій медичці Яні Дугарь до 4 квітня.

Відповідне рішення було ухвалено 5 лютого. Про це повідомили на сторінці інтернет-видання The Insider Ukraine у Telegram.

Вона й надалі не матиме змоги залишати місце проживання з 20:00 до 7:00. Суд відмовив у передачі Дугарь на особисті поруки.

Cуд залишив Дугарь під нічним домашнім арештом The Insider Ukraine

Як написало видання "Цензор. нет", також було відхилено відвід судді. Під час засідання захист підозрюваної говорив про експертизи щодо зросту та ходи і просив звернути на це увагу.

Зрештою суд ухвалив рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом до 4 квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Журналіст Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва. Машину, в якій він був, підірвали за допомогою вибухового пристрою з дистанційним управлінням.

12 грудня 2019 поліція назвала підозрюваних в організації вбивства Шеремета.

Підозра за статтею 115 (Умисне вбивство) висунули: музиканту, волонтеру і ветерану АТО Андрію Антоненку (Riffmaster), волонтерці і дитячій кардіохірургині Юлії Кузьменко; волонтерці і військовій медсестрі Яні Дугарь.

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що, щоб передати до суду справи щодо звинуваченнь підозрюваних у виконанні та організації вбивства Шеремета, необхідно зібрати додаткові докази. Оскільки тих, що є зараз, недостатньо.

24 січня підозрюваній Дугарь змінили цілодобовий домашній арешт на нічний із 20:00 до 7:00.

Заступник генерального прокурора України 3 лютого продовжив досудове розслідування у кримінальному провадженні у справі про вбивство Шеремета на термін до чотирьох місяців.

Печерський районний суд міста Києва 4 лютого влаштував паралельний розгляд щодо підозрюваних в убивстві Шеремета Дугарь і Антоненка. Під час засідання адвокати медички заявили відвід судді.

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