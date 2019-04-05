Убив одним ударом: камера зафіксувала НП у супермаркеті Києва

У супермаркеті Києва між відвідувачами виник конфлікт, який закінчився смертю одного з чоловіків.

Злочин трапився 4 квітня у "Сільпо" на вул. Калнишевського, 2 в Оболонському районі.

На кадрах, які опублікували на каналі "Kyiv Operativ" видно, що біля відділу кулінарії між двома покупцями відбулася коротка розмова. Якоїсь миті один з чоловіків різко вдарив опонента по голові.

Момент удару

"Все б нічого, але хлопець впав, а за деякий час помер. Боєць втік. На вигляд молодий, 170 на зріст, був у капюшоні і кепці, жилетка з товстими білими шнурками на капюшоні", — повідомив автор відеоролика.

Автор також попросив усіх, хто впізнає втікача, звертатися до Оболонського районного відділу поліції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 січня на території ЖК "Французький квартал" у Києві боксер Петро Очеретяний вбив свого опонента під час сварки одним ударом у голову. Загиблий — працівник Управління держохорони Василь Хмелюк.

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