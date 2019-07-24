Убили у всіх на очах: в резонансному злочині під Києвом відбувся новий поворот

Підозрюваний у вбивстві Юрія Булата в Славутичі Київської області найближчим часом може вийти з-під варти.

Як повідомив у Facebook начальник ГУНП Київщини Андрій Нєбитов, Славутицький суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 288 тис. грн.

Хоча вбивство, за його словами, сталося в публічному місці і вчинене групою осіб. І санкція статті 115 ч. 2 п. 7 КК (умисне вбивство вчинене з хуліганських спонукань) передбачає від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

"Тепер, за рішенням суду, ця людина внесе заставу і матиме можливість вільно пересуватися містом, впливати на свідків. А головне – наражати на небезпеку інших громадян. Сподіваюся, що сьогодні прокуратурою буде подана апеляція на це "дивне" рішення", – зазначив начальник поліції Київщини.

Юрій Булат

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 21 липня у Славутичі троє чоловіків напали на колишнього військового і директора однієї з компаній 31-річного Юрія Булата, який виходив із друзями з бару. Двоє нападників тримали чоловіка за руки, а третій вдарив його ножем у шию. Він отримав смертельне поранення і помер на місці.

Начальник пресслужби ГУНП у Київській області Микола Жукович повідомив OBOZREVATEL, що підозрювані в злочині є відомими в місті хуліганами, дебоширами і учасниками різноманітних конфліктів.

Місцеві мешканці говорять, що зловмисники нерідко заради забави чіплялися до перехожих, а потім били їх. За їх словами, зловмисники – учасники місцевого кримінального угрупування.

Судове засідання Скріншот: ТСН

Підозрюваний у вбивстві Скріншот: ТСН

Раніше друзі загиблого повідомляли нашим журналістам про дивну ситуацію із затриманням підозрюваних, яких двічі відпускали, перш ніж узяти під варту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Закарпатській області п'яний водій збив 17-річного хлопця і зник із місця події. Юнак помер від отриманих травм.

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