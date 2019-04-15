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/Кримінал

У водія не було прав: під Києвом в ДТП загинула дівчина-підліток

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У Фастові Київської області 14 квітня трапилася смертельна аварія. Загинула 17-річна пасажирка авто ВАЗ, а 18-річний водій серйозних пошкоджень не отримав.

У нього не було водійський прав, повідомили в прес-службі поліції в Київській області. Хлопець не впорався з керуванням і вилетів в кювет, де машина перекинулася на дах.

"В результаті 17-річна дівчина, яка сиділа на передньому пасажирському сидінні, отримала травми, несумісні з життям", – уточнили в поліції.

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ДТП в Фастові

ДТП в Фастові

Поліція Київської області

Відомо також, що в момент ДТП водій був тверезим. Він проживає в селі Велика Снітинка.

Як писав OBOZREVATEL, в Києві біля станції метро "Видубичі" в п'ятницю, 25 січня, відбулася серйозна дорожньо-транспортна пригода з перекиданням.

Попередньо встановлено, що жінка-водій не впоралася з керуванням, в результаті чого авто перекинулося.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна
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